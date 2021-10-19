Dermaplaning Nedir, Nasıl Yapılır? Dermaplaning Evde Yapılır Mı?

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen kadın ve erkeklerin de başvurduğu bir cilt temizleme yöntemi olan dermaplaning son zamanlarda özellikle merak edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu haberimizde dermaplanin hakkında bilgileri tüm ayrıntılarıyla paylaşıyoruz.

Dermaplaning nedir?

Cildi arındırma ve temizleme işlemi özel dermaplaning materyalleriyle yapılır. Bebek tüylerin giderilmesine etki eden dermaplaning uygulamasında ön muayene yapılarak, nasıl bir uygulama yağılacağı tespit ediliyor.

Dermaplaning kimlere yapılır?

Hormonel bir sorun olmadığı sürece hemen herkese yapılabilir. ayrıca yoğun akne problemi yaşayan kişilerde de dermaplaning deri hassasiyetine ve tahrişe neden olabilir. Dermaplaning erkeklerde yanakların üst tarafında çıkan bebek tüylere yapılabilir. Kadınlarda ise yüzdeki bebek tüylerde uygulanır.

Dermaplaning nasıl uygulanır?

Dermaplaning, ölü hücreleri temizlerken, yüzdeki tüyler de temizlenir ve cilt daha parlak ve yumuşacık olur. Uygulama yapılırken yüzün temiz olması gerekir, öncesinde herhangi bir krem ya da ürün kullanılmaz, cilt kuru ve temiz olmalıdır.

Dermaplanin evde yapılır mı?

Kesinlikle evde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Ve doktor olmayan kişiler yapmamalıdır. Aksi halde cilt üzerinde aşırı tüylenmeye neden olabilir. Çünkü dermaplaning uygulamasında makineler değil lazerle kesilmiş bıçaklar kullanılır. Cerrahi bıçaklar ancak bir hekim tarafından kullanılmalıdır.

Dermaplaning kaç seans yapılır?

Dermaplaning uygulaması 8 seansa kadar, 2 buçuk üç ayda bir yapılabilir.

Dermaplaning sonrası nelere dikkat edilmeli?

Uygulama sonrasında sanki güneşte kalmış gibi hafif kızarıklık olur, birkaç gün sonra parıldama etkisini görebilirsiniz. Dermaplaning uygulaması sonrasında güneş kremi kullanılmalıdır.