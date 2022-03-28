Dermapen Nedir, Ne İşe Yarar? Cilt Tedavisinde Dermapen Faydaları ve Zararları

Yüzdeki cilt dokusu, vücudun bakıma ihtiyacı olan hassas bir parçasıdır. Bu nedenle yüzünüzün cildinin her zaman pürüzsüz, parlak ve canlı olmasını sağlamak çok önemlidir. Yaş ve artan kirlilik seviyesi cildinizin sağlığına zarar verebilir, donuk, yara izleri ve kırışıklıklarla dolu hale getirebilir. İşte tüm bu sorunlara bir çözüm önerisi olarak kullanılan dermapen, tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. İşte, dermapen faydaları, zararları ve merak edilenler...

Dermapen Nedir?

Cildinizin sağlığına ve görünümüne hitap eden Dermapen Mikroiğneleme, doğal kolajen üretimini hızlandıran ve iz bırakmadan iyileşmeyi destekleyen devrim niteliğinde bir cilt tedavisidir. Adından da anlaşılacağı gibi cildinizi kaldırmak, sıkılaştırmak ve gençleştirmek için kullanılan fraksiyonel mikroiğneleme cihazı Dermapen yardımıyla yapılır.

Dermapen Ne İşe Yarar?

Dermapen mikroiğnelemenin iki yönü, dermatoloji dünyasındaki diğer benzer tedavilerden öne çıkmasına yardımcı olur . Her şeyden önce, burun, dudak ve göz çevresindeki yarıklar gibi yüzün dolaşılması zor çeşitli bölgelerine ulaşabilir. İkincisi, diğer cilt tedavilerinin çoğundan farklı olarak, cildinize minimum yan etki getirir.

Bu tedavide eski yara dokularınız parçalanır ve yeni cilt hücreleri çoğalmak için uyarılır. Bu, her ikisi de pürüzsüz, esnek bir ciltten sorumlu olan doku katmanınızda kolajen ve elastin oluşumuyla sonuçlanır. Ayrıca, cildinizin genel olarak parlamasına katkıda bulunan kan akışını da iyileştirir.

Dermapen cilt tedavisi, cildinizi daha pürüzsüz ve sıkı hale getirerek yüzünüze ışıltı kattığı için tüm sürecin sonunda daha genç görünen bir cilt elde etmenize yardımcı olur.

Dermapen Faydaları Nelerdir?

Dermapen'in faydaları çok yönlüdür. Gelin, bu yeni çağ teknolojisiyle çözülebilecek çeşitli cilt sorunlarına bir göz atalım...

Kırışıklıkları en aza indirger

Akne tedavisinde kullanılır

Karanlık noktaları aydınlatır

Sivilce izlerini yok eder

Ameliyat izlerini giderir

İnce çizgileri geçirir

Genişlemiş gözenekleri küçültür

Pigmentasyon cilt eşitliği sağlar

Deri çatlağını hafifletir

Göz kenarındaki kırışıklıkları giderir

Koyu halkaları aydınlatır.

Dermapen Güvenli Mi?

Yukarıda belirtildiği gibi, Dermapen Microneedling, bugün dünyadaki en güvenilir yüz cilt bakımlarından biridir. Diğer mikroiğneleme tedavilerine kıyasla daha hedefli sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Dermapen mikroiğneleme ucu, kolayca değiştirilebilen sterilize edilmiş ayrı paketlerde gelir. Bu, yeni bir hasta için her seferinde iğneler değiştirildiği için başkaları tarafından enfekte olma şansının kesinlikle olmadığı anlamına gelir.

Ayrıca cihaz, bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilir. Yaylı otomatik cihaza yüklenen 11 adet paslanmaz çelik iğne, yüzünüzün hangi bölgesinin tedaviye ihtiyacı olduğuna göre 0.25-2.50 ml arasında ayarlanabilmektedir. Bu, iğnelerin yaptığı deliklerin hassas, etkili ve güvenli olmasını sağlar.

Belirli bir açıyla girmek yerine, Dermapen iğneleri, cildin yüzeyine daha az zarar vermenin yanı sıra genel olarak daha az rahatsızlık sağlamak için dikey olarak enjekte edilir.

Dermapen mikroiğneleme, çeşitli cilt tiplerine sahip kişilere uygulanabilir. Bununla birlikte, egzama veya sedef hastalığı gibi cilt hastalıkları geçmişiniz varsa, bu tedaviyi yaptırmamanız önerilir. Hamile kadınlar da bu tedaviden kaçınmalıdır.

Tüm bunları söyledikten sonra, son derece titiz bir süreç olduğu için bu tedaviyi nereden alacağınıza dikkat etmeniz gerektiğini ve sadece tanınmış sağlık kurumlarında sertifikalı sağlık personeli tarafından denetlenmesi gerektiğini söylemeliyiz.