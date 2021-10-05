Dereotu Besin Değerleri: 100 Gr Dereotu Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Vitamin ve mineraller açısından zengin yapıya sahip doğal kaynaklar içerisinde dereotu gelir. Özellikle 100 gram üzerinden ele alındığı vakit protein ve karbonhidrat kapsamında gerekli olan orantı elde edilebilmektedir.

100 Gr Dereotu Kaç Kalori?

Özellikle flavonoid içeriği ile beraber aynı zamanda A ve C vitaminli kapsamında dereotu önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında 100 gram dereotu 43 kilokalori gelmektedir. Yani 100 gram dereotu Düzenli bir yapı altında tüketildiği vakit, 43 kcal gibi bir miktar elde edilir.

Dereotu Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Dereotu içerisindeki 100 gram miktar kapsamında ele alındığında protein ve karbonhidrat değerlerini ortaya çıkarmak mümkün.

Protein: 3,5 gram

Karbonhidrat: 7 gram

Bu şekilde yukarıdaki değerleri ile beraber aynı zamanda birçok önemli vitamin ve mineral kaynağı olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Bunun içerisinde demir ve kalsiyum ile beraber belli oranda yağ da yer almaktadır.