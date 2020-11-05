Depremzedeler Konuşmak İstemezse Zorlamayın!

Yaşanılan felaketler sonucunda fiziksel ve psikolojik tepkiler oluşur. Deprem sonrası; korku, keder, suçluluk ve öfke gibi güçlü zihinsel ve duygusal durumlara rastlanabilir. Uyku ve odaklanma sorunları ortaya çıkabilir. Yaşananlar zihinde sürekli canlanabilir. Bunlar olağanüstü olaylara verilen olağan tepkilerdir. Bu dönem, kuşkusuz yaşamın zor bir dönemidir. Toparlanmak ve kendinize gelmek için zaman tanıyın. Kayıplarınız için yas tutmanız en doğal hakkınızdır. Duygularınızda iniş çıkışlar olması normaldir. Kendinize karşı sabırlı olun. Bu olayı yaşayan herkes, sizin hissettiklerinize benzer şeyler hissetmektedir. Onlarla dayanışma içinde olun, duygularınızı paylaşın.

Konuşmak istemiyorsa zorlamayın!

Deprem sürecini yaşayan kişiyi, konuşmak istemediği takdirde buna zorlanılmaması gerekiyor. Kendisinin arzu ettiği bir zamanda duygu ve deneyimini paylaşabileceğini bildirmek, kişinin rahatlamasını sağlayacaktır Ayrıca afetlerde çoğu zaman yardım için oraya gitmek hiçbir şey yapılmasa da orada bulunmak, sıcak bir gülümseme, sırtını sıvazlayan, onunla ilgilenen, onunla üzülen ve ona yardıma gelen insanın olması, kişilerin kendisini iyi hissetmesi açısından önemi olan duruşlardır.

Çay, kahve ve sigara tüketimi sınırlandırılmalı

Bu süreçte sinir sistemi huzursuz olduğu için, bunu daha da artıracak olan çay, kahve, kola ve sigara tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yaşanan ruhsal sıkıntının bastırılmasında alkol tüketimi ise, kısa ve uzun dönemde yeni sorunlara yol açabileceğinden, bu ve benzeri tutumlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Nefes egzersizleri ve gevşeme çalışmaları yararlı olabilecek aktiviteler arasında değerlendirilebilir.

Günlük yaşamı düzene koyan bir plan yapılması, belirsizlik endişesini azaltmada yardımcıdır. Olay anına zihinsel geri dönüşler yaşamak ve uykuda kâbuslar görmek sıkça karşılaşılan durumlar olmakla beraber, zamanla azalması beklenen durumlardır. İki haftayı geçen bir süreden sonra kişi yoğun korku, keder, panik, kaygı yaşıyorsa, günlük yaşama geri dönmekte zorlanıyorsa bir uzman desteği alması adına yönlendirme yapılması ve bu yönde teşvik edilmesi önem taşımaktadır.