Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?
"Son zamanlarda yaşanan depremler, ülkemizde deprem korkusunu hatırlattı. O zaman biz de deprem çantanızda olması gerekenleri hatırlatalım."
Deprem çantasında en önemli nokta kendinizin ve ailenizin ihtiyaçları doğrultusunda bir çanta hazırlamanızdır.
- Deprem çantasının fermuarlı olması iyi olur.
- Çantayı hazırladığınız mekan içinde çıkışa en uygun ve yakın yerde bulundurmanız tavsiye edilir.
- Çantanızın içindeki malzemelerin listesini ve varsa son kullanma tarihleri kurşun kalemle üzerine yazın ve çantanın uygun bir gözüne koyun.
- Kuru yiyecekler (bisküvi, kayısı pestili, hurma, vb..), meyve suyu, su, şeker, tuz gibi ana gıda maddelerini son kullanma tarihlerine dikkat ederek çantaya yerleştirin.
- Ufak bir radyo, yedek pilleri, el feneri (çok amaçlı radyo, fener, şpildaklı aletler makbuldür.)
- Toz maskesi
- Düdük
-Saat
- Çocuklar için; mama, çocuk bezi, biberon.
- Kadınlar için; hijyen kiti son kullanma tarihlerine bakılarak çantaya konmalıdır.
- Tuvalet kağıdı, peçete, dezenfektan, sıvı sabun, ıslak mendil, diş macunu-fırçası.