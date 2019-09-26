Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

Deprem çantasında en önemli nokta kendinizin ve ailenizin ihtiyaçları doğrultusunda bir çanta hazırlamanızdır.

- Deprem çantasının fermuarlı olması iyi olur.

- Çantayı hazırladığınız mekan içinde çıkışa en uygun ve yakın yerde bulundurmanız tavsiye edilir.

- Çantanızın içindeki malzemelerin listesini ve varsa son kullanma tarihleri kurşun kalemle üzerine yazın ve çantanın uygun bir gözüne koyun.

- Kuru yiyecekler (bisküvi, kayısı pestili, hurma, vb..), meyve suyu, su, şeker, tuz gibi ana gıda maddelerini son kullanma tarihlerine dikkat ederek çantaya yerleştirin.

- Ufak bir radyo, yedek pilleri, el feneri (çok amaçlı radyo, fener, şpildaklı aletler makbuldür.)

- Toz maskesi

- Düdük

-Saat

- Çocuklar için; mama, çocuk bezi, biberon.

- Kadınlar için; hijyen kiti son kullanma tarihlerine bakılarak çantaya konmalıdır.

- Tuvalet kağıdı, peçete, dezenfektan, sıvı sabun, ıslak mendil, diş macunu-fırçası.