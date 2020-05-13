Denizin Kaptanları Kadın Çantası Örüyor

Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden kalite ve zarafetin stil sahibi markası Mehry Mu, dünyada 6 kıtada prestijli satış noktaları ile sınır ötesinde ruhumuzu yansıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin tasarımcı çanta markalarının başını çeken ‘’Mehry Mu’’, çantaların tasarım sürecinden yapım aşamasına kadar Türk el işçiliğinin gücünü, tüm birçok önemli isim ile buluşturmanın gururunu yaşıyor.

Yaz sezonu ile başlayıp dört mevsim kullanılmaya başlanan Chacha Bag ailesi de yine benzersiz bir hikayeye şahitlik ediyor. Mehru Mu, üç tarafı denizlerle çevrili Türiye’nin değerlerinden denizcilik sektöründe farklı bir iş hacmi geliştiriyor. 2020 ilkbahar-yaz sezonunu Chacha Bag üretiminin arkasında, halatın en sadık kullanıcısı gemi kaptanı var.