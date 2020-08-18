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İyi Yaşam

Deniz ve Havuz Suyu Enfeksiyona Neden Olabilir

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Deniz ve Havuz Suyu Enfeksiyona Neden Olabilir
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"Deniz ve havuz suyunun göz sağlığı açısından bir takım riskler barındırdığını açıklayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Safiye Yılmaz, deniz suyunun sanıldığının aksine göze faydalı olmadığını, gözü kurutabileceğini ve enfeksiyon kapmanıza neden olabileceğini söyledi."

Yaz aylarında denize ve havuza girenlerin sayısının artmasıyla, deniz ve havuz suyunun insan sağlığı üzerine etkileri de gündeme gelmeye başladı. Deniz suyu sanılanın aksine göze faydalı değildir. Deniz suyu gözde kızarıklık, yanma ve batmaya neden olabilir. Deniz suyu gözü kurutabilir ve enfeksiyon kapmanıza yol açabilir. Bu yüzden deniz suyu altında gözünüzü açmayın. Deniz gözlüğü kullanın.

Havuz suyu gözde batma, kızarıklık ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden havuzda daldığımızda gözünüzü açmamaya gayret gösterin. Havuz suyundan bulaşıcı göz hastalıkları geçebilir. Bu enfeksiyon gözde çapaklanma ve sulanma gibi belirtiler gösterebilir. Gözlük yerine lens kullanıyorsanız denizde ve havuzda kullanmayın. Kontak lensle suya girmek, gözün iltihaplanma ihtimalini artırır. Göz doktorunuzun önerdiği güneş gözlüklerinden kullanın. Göz enfeksiyonlarına ve sudaki gözü tahriş eden maddelere karşı, deniz gözlüğü ya da maske kullanın.

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