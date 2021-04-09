Denim Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Denim Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Denim kumaş, başta giysi sanayi olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılan bir kumaş türüdür. Özellikle gençlerin denim giysileri tercih ettikleri ve severek giydikleri bilinmektedir.

Denim Kumaş Nedir?

Denim kumaş diğer bir adı blucin olan bu kumaş türü konfeksiyonda çokça tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Özellikle pantolon ve dış giyim türü olan mont, ceket gibi giysilerin üretiminde denim kumaş kullanılmaktadır.

Denim kumaş adını Fransa'nın bir kentinden almaktadır. " de Nimes " adındaki bu kentte ilk kez üretildiği için bu kumaş bu kentin adı ile anılmaktadır. Dokunan bu kumaşlar dayanıklılıkları sebebiyle önceleri işçi giysisi üretiminde kullanılmıştır.

Denim Kumaş Nasıldır Ve Terletir mi?

Denim kumaş kaba ve pamuklu bir kumaş türüdür. Denim kumaşın üretiminde pamuk ipliği kullanılır. Sentetik iplik kullanılmadığı için denim kumaş terletmez ve oldukça sağlıklı bir kumaş cinsidir. Dayanıklılığı ve geç kirlenmesi, az hatta hiç kırışmaması gibi özellikleri nedeniyle çok tutulmaktadır.

Denim Kumaş Özellikleri

Denim kumaşın eskiye dayanan bir tarihi bulunmaktadır. Yüzyıllar öncesine dayanan ve ilginç biçimde her zaman popüler olmuş bir kumaş türüdür denim kumaş. Denim kumaşın klasik rengi mavidir. Ancak son yıllarda giyim sektörü denim kumaşı çok daha geniş bir yelpazede kullanmaktadır. Denim kumaştan gömlek, denim kumaştan kadın giysisi, etek ve ceket gibi tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır.

Denim Kumaş Kullanım Alanları

Denim kumaş tüm dünyada jeans, jeans wear, blue jeans gibi isimlerle anılır. Fakat Türkiye' de kot ve denimden üretilmiş pantolonlara da kot pantolon adı verilir. 1950 ve 1960'lı yıllardan sonra giyim sektöründe yıldızı iyice parlayan denim kumaş bu süreçte modaya da damgasını vurmuştur. Klasik mavi rengin dışında denim kumaş farklı renklerde üretilmeye başlayınca moda dünyası da yeni ve farklı modeller üretmiştir.

Denim kumaş bu şekilde her zaman gündemde olmuştur. Giyim sektöründe en fazla tercih edilen kumaşların başında denim kumaş gelmektedir. Genç, çocuk, kadın, erkek her yaşta insanın severek ve beğenerek giydiği giysiler denim kumaştan imal edilmektedir. Denim kumaşa talep tüm dünyada oldukça fazladır.

Denim Kumaş Esnek midir?

Denim kumaş için ilk haliyle pek esnek olduğu söylenemez. Fakat yüksek bir elastikiyeti bulunmasa da yapısı nedeniyle zamanla kullanımla birlikte gevşeme ve esnekleşme gösteren bir dokuya sahiptir. Denim kumaş üretiminde lycra malzemesi de kullanılmaya başlayınca bu kez esnek özellikli denim üretilebilmiştir. Özellikle esnek, yani lycralı denim kumaştan üretilmiş dar pantolonlar giyim sektöründe en fazla tercih edilen ürünlerden olmaktadır.

Denim Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Denim kumaş üretiminde kullanılan iplik ve uygulanan işlemler nedeniyle bazen hiç çekmeyebilir. Bu da denim kumaşın konfeksiyonda üretim aşamasında yıkama uygulanıp uygulanmadığına bağlıdır. Giyim sektöründe çekme özelliği bulunan bazı kumaş türleri kesime ve dikime sokulmadan önce yıkama işlemine tabii tutulmaktadır. Böylece ürün dikildikten sonra tüketici kötü bir sürprizle karşı karşıya kalmamaktadır. Ancak eğer konfeksiyonda bu işlem uygulanmamışsa satın alınan denim ürünü giysinin bir miktar çekeceğini dikkate almak gerekir.

Denim Kumaş Sıcak Tutar mı?

Denim kumaşın onlarca yıldır insanlar tarafından tercih edilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birisi de denim kumaştan üretilen giysilerin nefes alma özelliğinin ve sıcak tutma özelliğinin bulunmasıdır.