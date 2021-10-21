Dengeli ve Sağlıklı Beslenme Nedir, Nasıl Oluşturulur? Dengeli ve Sağlıklı Beslenme Programı Listesi

Mucize formüllerin peşinde koşarken bazen en önemli ayrıntıyı gözden kaçırabiliyoruz: Dengeli ve sağlıklı beslenme! Yaz aylarında ayrı kışın ise ayrı bir panik halinde en hızlı kilo verdiren diyetlerin altını üstüne getirebiliyoruz. Aslında dengeli ve sağlıklı beslenme şeklini benimsediğimizde ne ekstra diyet listelerine ihtiyaç duyarız ne de tüm günü aç bitap bir halde geçirmek zorunda kalırız. Peki nedir bu dengeli ve sağlıklı beslenme modeli, nasıl oluşturulur? İşte, dengeli ve sağlıklı beslenme programı için detaylar…

Dengeli ve sağlıklı beslenme nedir?

Uzmanlar dengeli beslenmeyi; vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin gerektiği oranlarda alınması olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle dengeli ve sağlıklı beslenme et, süt, tahıl, yağ, şeker, sebze ve meyveden oluşan temel gıdaların gerektiği kadar tüketilmesi anlamına geliyor.

Dengeli ve sağlıklı beslenme nasıl oluşturulur?

Su, fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin en büyük yardımcılarından biri. Yemeklerden önce ve yemek aralarında içildiğinde daha az yemek yemenize yardımcı olacaktır. Su, midedeki besinleri şişirerek daha az yiyecekle daha fazla tokluk hissi sağlanmasına neden olur. Yaz aylarında dilediğiniz kadar su içebilirsiniz.

Yine sıvı olarak asitsiz meyve suyu, ayran, soda gibi içecekler de tavsiye edilir, îşte diyetinize yardımcı olacak birkaç küçük ipucu: Tabağınız ufak okun. Küçük tabaktaki yemek daha büyük ve doyurucu görünür. Et, balık, tavuk gibi besinleri tabağa tek başına koymayın. Etin yanına koyacağınız domates, salatalık marul gibi yiyecekler tabağı dolu gösterir.

Ağır ağır yiyin. Tokluk hissi yemeğe başlandıktan 20 dakika sonra beyine ulaşır. Bol giysiler içine saklanmayla, dar kıyafetler yeme arzusunu dizginler. Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamayın.

Dengeli ve sağlıklı beslenme programı listesi

Özellikle yaz aylarında aşın su kaybı nedeniyle metabolizma yavaş çalıştığı için daha kolay kilo alındığını belirten uzmanlar, formda kalabilmek için şu önerilerde bulunuyor:

• Yaz ayların sıvı kaybı çok olur. Bol bol su için.

• Bol sebze ve meyve tüketin.

• Yazın fazlaca yapılan kızartmalardan uzak durun.

• Kırmızı etten kaçının, ızgara tavuk ya da balığı tercih edin

• Dondurmayı dikkatli tüketin.

• Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih edin,

• Tuzdan uzak durun.

• İşlenmiş gıdalar yerine, yazın bolca bulunan taze sebze ve meyveleri tercih edin.

• Alkollü ve asitli içeceklerden yaz aylarında sakınmak gerekir. Bunun yerine soda, ayran, su tüketin. Sodanın tok tutma ve besin alerjilerim önleme etkisi de vardır,

• Yaz aylarında ağır yemekli öğünlerden kaçınmalıdır. Ağır olmayan yoğurt ve sıvı gıdaların tercih edilmesi sıcakla beraber gelen rehaveti önler.

• Gece geç saatlerde yemek yemeyin. Akşamları metabolizma normalden daha yavaş çalıştığı için besinler zor yakılır.