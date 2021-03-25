Demirhindi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Demirhindi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Demirhindi ağacının meyveleri bezelyeleri olan keçiboynuzuna benziyor. Afrika'nın tropikal ormanlarında yetişen demirhindi ağacı yavaş yavaş Türkiye'de de yetişmeye başlamıştı.



Demirhindi Ağacı Nedir? Demirhindi Ağacı Hakkında Bilgi



Demirhindi ağacı genel olarak Afrika'nın tropikal bölgelerinde yetişir. Özellikle Sudan'a özgü olan bu bitki dünya genelindeki tropikal bölgelerde yetişmiştir. Oldukça yararlı ve istenilen bir besin kaynağı olan demirhindi önemli bir lezzet kaynağı olarak bilinmektedir. Binlerce yıldır yetiştirilen bu demirhindiler ilk defa 5000 yıl önce Asya'da keşfedildi.



Demirhindi Ağacı Latince İsmi



Oldukça besleyici bir besin kaynağı olan demirhindi ağacının Latince ismi Tamarindus İndica olarak bilinmektedir. Yemek yapımında, baharat olarak ve içeceklerde kullanılan demirhindi ağacından elde edilen meyvenin buruk ve güzel bir tadı bulunmaktadır.



Demirhindi Ağacı Özellikleri



Demirhindi ağacı Sudan'a özgü bir ağaç olarak bilinir. Dünya genelindeki tropikal bölgelerde yetişen demirhindi ağacı özellikle Güney Amerika ve Meksika bölgelerinde de yetişmektedir. Demirhindi meyvesi tamamen olgunlaştıktan sonra kurutulup baharat haline getirilir. Ayrıca bu meyve tatlılarda çiğ olarak da tüketilebilir.



Demirhindi Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Demirhindi halk arasında Hint Hurması olarak da bilinmektedir. Kuru tropik iklimi seven demirhindi özellikle Osmanlı mutfağında çok sık kullanılırdı. İnsan sağlığına çok yararlı olan demirhindi ağacı özellikle Kasım aylarında dikilir. Meyveleri kahverengi olan bu meyve mayhoş bir tada da sahiptir.



Demirhindi Ağacı Nerede Yetişir?



Dünya genelinde bilinen demirhindi ağacı çoğunlukla Güney Amerika, Afrika ve Mısır gibi ülkelerde yetişmektedir. Türkiye genelinde de İç Anadolu bölgelerinde yetişen demirhindi gıda sektöründe hem çiğ hem de kurutularak kullanılıyor. Özellikle kurutulan demirhindi öğütüldükten sonra da baharat olarak kullanılmaktadır.



Demirhindi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Demirhindi ağacı genel olarak yarı kuru tropikal iklim şartlarının olduğu yerde yetişir. Ayrıca yağmurlu ve nemli tropikal alanlarda yetişen demirhindi ağacı oldukça verimli olabiliyor. Soğuk iklime karşı hassas olan demirhindi ağacı -2 dereceye kadar dayanır. Bu soğuktan sonra ise ciddi şekilde hasar alabilir. Demirhindi ağacı hafif asitli topraklarda yetişmektedir. Demirhindi ağacının budamasının da doğru yöntemler ile yapılması gerekir.



Demirhindi Ağacı Yaprak Döker mi?



Sıcak toprağı ve sıcak iklim şartlarını seven demirhindi ağacı özellikle soğuk kış aylarında yaprak döker. Soğuğa karşı oldukça hassas olan demirhindi ağacı yaz aylarında meyve vermektedir. Sıcak iklimi sevmesine rağmen demirhindi ağacı tüm iklimlere uyum sağlayabilir.



Demirhindi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Türkiye genelinde daha çok güneyde bulunan illerde yetişen demirhindi ağacı kuraklığa da oldukça dayanıklı olması ile bilinir. Demirhindi fidanları dikildikten sonra 4 yıl içinde çiçeklenmeye başlayan demirhindi ağacının bakımına da çok dikkat edilmesi gerekir. Yeterince sulanan demirhindi ağacının budama ve meyvelerinin toplanmaları da düzenli şekilde yapılmalıdır. Demirhindi ağacı 25 derece sıcaklıkta ve nemli topraklarda çimlenir. Bu çimlenme süreci ise 7 ile 14 gün arasında da olabilir.



Demirhindi Ağacı Faydaları Nelerdir?



Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller ile savaşan demirhindi kanser hücrelerini yok eder. Kötü kolesterolün düşmesini sağlayan demirhindi kan basıncını da düzenlemektedir. Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelen demirhindi cilt sağlığını da korumaktadır. Eklem ağrıları üzerinde çok etkili olan demirhindi gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarının iyileşmesini de sağlar. Demirhindi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle kış mevsiminde ve soğuk havalarda tüketilmelidir. Demirhindi virüsler ile savaşır, solunum yolu ile bulaşan hastalıklara karşı etkili bir koruma görevi görür.



Demirhindi Ağacı Hastalıkları Neler?



Demirhindi ağacı bulunduğu toprağı ve iklimi sevmez ise hastalık oluşabilir. Özellikle soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda yapraklarda kuruma ve meyvelerde tatsızlık oluşur. Bazı durumlarda demirhindi ağacında enfeksiyon görülme riski de artmaktadır.



Demirhindi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Demirhindi Ağacı Kullanım Alanları



Demirhindi ağacının meyvesi ve yaprakları şerbet, çay yapımlarında kullanılabilir. Demirhindi meyvesi kurutularak baharat olarak da kullanılır. Özellikle çiğ olan demirhindi tatlılarda, reçel ve soslarda da kullanılmaktadır.