Dekorasyonda Ayna Nasıl Kullanılır?

Aynaların, bir mekanı olduğundan daha geniş gösterdiğini biliyoruz. Peki siz bunu evinize nasıl uyarlayabilirsiniz? Büyük boy bir aynayı oturma odanızda pencerenin tam karşısına yerleştirin. Odanın bir anda genişlediğini göreceksiniz.

Eğer evinizde uzun ve karanlık bir koridor varsa burada parçalı aynalar kullanabilirsiniz. Bu sayede dikkati koridorun uzunluğundan alıp küçük parçalara çekmiş olursunuz. Aynı zamanda karanlık koridorunuza ayna yerleştirmek, aydınlatma etkisi de gösterecektir.

Evinizin girişini aydınlatmak, antrenize derinlik katmak ve sadece evin içi değil dışına da şık bir hava vermek istiyorsanız dış kapının karşısına ya da çarprazına büyük boy bir ayna yerleştirebilirsiniz.

Dolap kapaklarına ayna yerleştirmek, dolapların mekanda kapladığı yeri kamufle etmeye yardımcı olur. Dolabınızı kamufle ederken, kapaklarında ayna sayesinde aynı zamanda odanın büyük görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Bir objeyi ön plana çıkarmak için arka planına ayna yerleştirebilir, ikisini beraber kullanabilirsiniz.

Yatak odanızda bir boy aynası alabilir, aynanın etrafını takı asmak için kullanabilirsiniz.