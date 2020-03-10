Dar Burun Sendromu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için rahat nefes almak çok önemlidir. İnsan bedeni yaşam enerjisi için gerekli oksijeni havadan iki burun deliği sayesinde içine alır. Dar burun sendromunda sanki burun mandalla sıkışmış gibidir. Hasta sürekli nezleymiş gibi yaşar.

Sağlıklı nefes almak sağlık için çok önemli

Sağlıklı nefes alamama hayat kalitesini doğrudan etkiler, horlamaya sebep olur, sabah yorgun uyanılır, gün içinde baş ağrısı yaşanır ve sürekli düşük enerji, mutsuz bir halde dolaşılır. Burun darlığı; burnun ucunda, burnun üst kısmında, burnun orta kısmında veya bu 3 bölümün tamamında da görülebilir.

Mutlaka tedavi edilmelidir

Dar burun sendromu mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Burun estetiği operasyonuyla burun darlığı sendromu başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ortalama 2-2,5 saat süren bir ameliyatla burun ideal genişliğine kavuşturulabilir.

Dar burun sendromu tedavisinin ardından hasta sağlıklı nefes alabilir, uyku apnesi ya da horlama gibi sorunlarından kurtulabilir, kendisini daha enerjik ve mutlu hissedebilir. Genel sağlığı yerine gelir. Bu nedenle vakit kaybetmeden tedavi için alanında uzman bir KBB uzmanından destek alınmalıdır.

KBB ve Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı