Dansfabrika X Zorlu PSM İşbirliği Her Yaştan Katılımcıyı Harekete Davet Ediyor

Uluslararası düzeyde dans eğitimini ve dans standartlarını Türkiye’ye sağlamak için, yurt dışında birçok dans kampında, atölyelerde ve etkinliklerinde bulunup, dünyaca ünlü şarkıcıların koreografları ve uluslararası bilinirliğe sahip eğitmenleriyle iş birliği sağlayan Ömer Yeşilbaş, yine aynı şekilde yurt dışında, Rihanna, Justin Timberlake gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalışan koreograf Hamza Haimami’nin projelerinde yer alan ve High Heels Dance (Topukluyla Dans)’ın 2015’ten bu yana Türkiye’deki marka tescili sahibi olan Çisil Sıkı eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölyelerle dansfabrika, katılımcıları Zorlu PSM’de dansa davet ediyor.

Temel olarak Street Jazz, Jazz, Funk ve Jazz Funk hareketlerinin kullanıldığı; duruşu, estetiği, davranışı, özgüveni ön planda tutup, geliştirirken; teknik ve estetiği, sanat ile birleştiren “High Heels Dance” ve temelinde Hiphop ve Street Dance, Popping, House, Locking, Contemporary gibi çeşitli dans stillerinin ve hareketlerinin kullanıldığı “Urban Dance” ve 7-13 yaş aralığında ki çocukların; özgüven kazandıkları, dans disiplinini deneyimledikleri, arkadaşlıklarını sanat ile geliştirmelerinin yanında grup çalışmasını ve paylaşımı da öğrenecekleri bir dans sınıfı olan “Kids Class” atölyeleri dansfabrikaxZorlu PSM işbirliği ile 12 Mart’ta Sky Lounge’da başlıyor.

“Urban Dance” & “High Heels Dance” ve çocuklara özel “Kids Class” atölyeleri için biletler Zorlu PSM gişelerinde ve passo.com.tr üzerinden satışta.