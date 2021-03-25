Damla Sakızı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Damla Sakızı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sakız ağacı, özellikli ağaçların başında gelmektedir. Sakızın aroması bu ağaçlardan elde edilmektedir. Damla sakızı da yine aynı ağacın aromasından üretilmektedir. Damla sakızı ağacı olarak bilinen ağaç ise sakız ağacının erkeğidir.



Damla Sakızı Ağacı Nedir? Damla Sakızı Ağacı Hakkında Bilgi



Esas itibari ile sakız ağacı ile damla sakızı ağacı aynı bitkisel üründür. Aralarında tür olarak bir fark yoktur. Ancak damla sakızı sadece erkek ağaçlardan üretilebilmektedir. Akdeniz bölgesinin doğal bir tarımsal ürünüdür. Kalın yaprakları olan sakız ağacının reçineleri son derece değerlidir.



Damla Sakızı Ağacı Latince İsmi



Sakız ağacı latince Pistacia lentiscus ismi ile bilinmektedir. Aynı ifade ve terim damla sakızı ağacı içinde kullanılmaktadır. Bilimsel olarak kullanılan ismi de bu şekildedir.



Damla Sakızı Ağacı Özellikleri



Damla sakızı ağacı, Akdeniz ikliminde yetişen bir ağaçtır. Bu nedenle de bu bölgenin bitki örtüsü olan makinin özelliklerini taşımaktadır. Kökleri 20 - 25 metreye kadar uzayabilen sakız ağacının boyu 7 metreden 10 metreye kadar uzayabilir. Damla sakızı ağacının kuraklığa karşı olağanüstü bir dayanıklılığı vardır. Yaklaşık 100 yıla kadar yaşayabilen sakız ağaçları 5 yaşından itibaren reçine vermeye başlar.



Damla Sakızı Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Maki bitki örtüsünün en önemli özelliklerden bir tanesi de yılın her ayı dikilebilmesidir. Damla sakızı ağacı da yılın her dönemi dikilebilir. Ancak genel olarak sonbahar ve ilkbahar aylarında toplu dikimleri gerçekleştirilebilmektedir. Dikimlerde en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise ağaçların arasında en az 4 metre uzaklık bırakılmasıdır. Kökleri uzun olduğu için birbirlerine dolaşabilir ve büyümelerine engel olabilir.



Damla Sakızı Ağacı Nerede Yetişir?



Damla sakızı ağacı Ege ve Akdeniz bölgesine özgü bir ağaçtır. Bu nedenle başka iklimlerde yetişmesi veya yetiştiriciliğinin yapılması söz konusu değildir. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda, Çeşme ve çevresinde, Batı Ege Karaburun, Akdeniz, Doğu ve Batı Anadolu bölgelerinde sakız ağacı yetiştiriciliği yapılabilmektedir.



Damla Sakızı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Damla sakızı ağacı, bakımı açısından budama oldukça önemli bir durumdur. Damla sakızı ağacının zamanında budanmaması reçine verimi açısından olumsuz sonuçlara neden olur. Bu nedenle de budama özellikle 15 Haziran - 30 Haziran arasında yapılmalıdır. Hafif budama işlemleri ile gözdelerine ışık girmesi sağlanmalıdır. 4 - 5 metre aralıklarla tek sıra olarak dikilen damla sakızı ağaçlarının kökleri sayesinde sürekli sulama ihtiyacı olmayan bir bitkidir.



Damla Sakızı Ağacı Yaprak Döker mi?



Damla sakızı ağacı, hiçbir dönemde yaprak dökmez. Ancak hastalık durumlarında yapraklarını dökmektedir.



Damla Sakızı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Damla sakızı ağacı dayanıklı yapısı nedeniyle fazla bakım istemeyen bir ağaçtır. Damla sakızı ağacında önemli olan gübreleme ve aşılamadır. Su verilmesine gerek yoktur ancak gübreleme toprağın verimliliği son derece önemlidir. Toprak analizleri sonucunda ticari gübre veya saf hayvan gübresi kullanılabilir. Bunun yanı sıra köklerin takibi yapılması gereklidir.



Damla Sakızı Ağacı Faydaları Nelerdir?



Damla sakızı ağacı ticari açıdan özü itibari ile tarımsal faaliyetlerle ilgilenen işletmeler ve kişiler için büyük bir kazanç kapısıdır. Reçinesinden elde edilen damla sakızı yılda tonlarca elde edilebilir olması toprağın verimliliği açısından en önemli tarımsal üründür. Bunun yanı sıra oksijen olarak da doğada önemli bir katkısı bulunmaktadır.



Damla Sakızı Ağacı Hastalıkları Nelerdir?



Dayanıklı yapısı damla sakızı ağacının hastalanması açısından önemli bir koruma mekanizmasıdır. Ama diğer ağaçlar gibi mantarlaşma, bakteri ve kanser gibi hastalıklar damla sakızı ağacında ortaya çıkabilmektedir. Zamanında aşılama ve titiz bakım ile bu hastalıkların önüne geçilebilir.



Damla Sakızı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Damla Sakızı Ağacı Kullanım Alanları



Damla sakızı ödü mide ülseri, mide ekşimesi ve mide ağrılarının tedavilerinde kullanılır. Bunun yanı sıra cam, porselen, ahşap gibi işçiliklerin korunmasında cila olarak kullanır. Diş macunu üretiminde de tercih edilen damla sakızı özü, alkol yapımında da kullanılır.