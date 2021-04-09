Dakota Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Dakota Çekirdeği Faydaları

Dakota çekirdeği yüksek oranda vitamin ve mineral içermektedir. Kanserli hücreler ile de savaşan dakota çekirdeği protein değeri yüksek olan bir besindir.



Dakota Çekirdeği Nedir?



Dakota çekirdeği genel olarak halk arasında ay çekirdeği olarak da bilinmektedir. Ay çekirdeğinin siyahı olan dakota çekirdeği yüksek miktarda protein içermektedir. Önemli bir besin kaynağı olan dakota çekirdeği günlük belli bir miktarda tüketilmelidir. Türkiye genelinde Marmara bölgesinde yetişen dakota çekirdeği ay çiçeklerinden elde edilmektedir. Günümüzde çok sık tüketilen dakota çekirdeği ay çekirdeğinin siyah kabuklusu ve daha tuzlu halidir. Kilo vermeye de yardımcı olan dakota çekirdeği cildi güzelleştirmesi ile bilinmektedir.



Dakota Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Dakota çekirdeği pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Özellikle stres, anksiyete ve depresyona karşı dakota çekirdeği tüketmek bu rahatsızlıkların seyrini de azaltabilir. Unutkanlığa da önemli bir katkısı olan dakota çekirdeği şekerli yiyeceklerin ve zararlı abur cuburların yerine tüketilebilir. Bu nedenle dakota çekirdeği önemli bir atıştırmalık olarak ön plana çıkmaktadır. Strese karşı çok etkili bir doğal tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Dakota çekirdeği genellikle unutkanlığı giderirken hafızayı da güçlendirmektedir. Dakota çekirdekleri düzenli tüketildiği takdirde tok tutucu bir özelliğe de sahiptir. Bu nedenle sık sık dakota çekirdeği tüketilmelidir.



Dakota Çekirdeğinin Faydaları



Her gün yaklaşık bir avuç kadar tüketilmesi gereken dakota çekirdeği anksiyete ile mücadelede yoğun olarak kullanılır. Bu nedenle dakota çekirdeği de doğru bir biçimde kullanılmalı. Dakota çekirdeği genellikle kişinin günlük besin değeri ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca B1, B5 E vitamini ve folik asit açısından zengin olan dakota çekirdeği tercih edilmelidir. Bu çekirdekler iyi kolesterolü de arttırabilir. Dakota çekirdeği genel olarak kan basıncını düzenleyerek vücuttaki dolaşım sistemini de olumlu etkiler. Magnezyum açısından zengin olan bu çekirdek bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.



Dakota Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Dakota çekirdeği fazla miktarda tüketildiği takdirde vücutta aşırı sodyum yüklemesi olabilir. Bu da çoğunlukla obeziteye yol açabilir. Dakota çekirdeği alerjen besinler arasında yer almaktadır. O yüzden hassas bünyesi olan kişiler dakota çekirdeğini doğru bir şekilde tüketmeliler. Çünkü dakota çekirdeği ciltte kaşıntı ve egzamaya neden olabiliyor. Bazı kişilerde ise dakota çekirdeğinin fazla kullanımı hapşırık ve alerjik problemlere neden olmaktadır.



Dakota Çekirdeği Yutulur mu?



Dakota çekirdeği yutularak yenilmemelidir. Sert ve kabuklu bir yapıda olan dakota çekirdeği genellikle kabukları çıkarılarak yenilir. Keyifli bir atıştırmalık olan dakota çekirdeği asla yutulmamalıdır. Çünkü dakota çekirdeği yutulduğu takdirde boğaza takılabilir. Bu da nefes almakta güçlük yaratabilir.



Dakota Çekirdeği Yutmak



Dakota çekirdeği kullanımı çok önemlidir. Dakota çekirdeği yutmak asla önerilmez. Bu nedenle dakota çekirdeği çiğnenerek yenilmelidir. Çiğnenerek yenilen dakota çekirdeği yutulduğunda boğaza takılabilir. Bu şekilde ölümcül etkileri olabilen dakota çekirdeğinin kabukları çıkarılarak tüketilmelidir. Dakota çekirdeği yutmamak için kabukları çıkarılarak yenilmelidir.



Dakota Çekirdeği Yenir mi ya da Nasıl Yenir?



Dakota çekirdeği günlük olarak tüketilmelidir. Belli bir miktarda tüketilen dakota çekirdeğinin besin değerleri vücuda olumlu etki etmektedir. Dakota çekirdeği sağlıklı bir atıştırmalık olarak rahat bir şekilde tüketilebilir. Bu sayede hem keyifli bir zaman geçirilir. Hem de şekerli abur cuburlardan çok daha yararlıdır.