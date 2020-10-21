Daha Fazla Su İçmek Kilo Vermeye Nasıl Yardımcı Olur?

Doğru zamanı verirseniz ve yeterince su içerseniz, kilo vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca su içmek; cildinizi aydınlatabilir, vücudunuzun detoksuna yardımcı olabilir ve düzenli kalmanızı sağlayabilir. Yemekten 30 dakika önce iştah kesici olarak taze, filtrelenmiş su kullanarak yiyecek alımınızı azaltabilirsiniz.

İştah bastırma

Sadece gerçekten acıktığımızda yersek, obezite nadir görülen bir durum haline gelebilir. Ne yazık ki, yiyecekler her zaman elimizin altında ve orada olduğunu bildiğimiz için sürekli yeme eğilimindeyiz. Ayrıca susadığımız zaman da yemek yediğimizi biliyor muydunuz?

Herhangi bir öğün yemeden 30 dakika önce midenize 16 gram su ekleyerek açlık sancılarınızı azaltabilir ve tokluk hissinizi artırabilirsiniz. Uzmanlar, yemeklerden önce uygun sıvı alımından tam olarak yararlanmak için bu uygulamayı 8 hafta boyunca denemenizi tavsiye ediyor.

Doğallığa odaklanın

Musluk suyunun tadı içme suyuna göre daha farklıdır. Ayrıca, nerede yaşadığınıza bağlı olarak tamamen sağlıklı olmayabilir. Bir arıtma yardımıyla tükettiğiniz suyun kalitesinden kolaylıkla emin olabilirsiniz. Bunun yanında, kullandığınız suyun kalitesini artırdıkça, besin değeri son derece yüksek olan kaliteli yiyecekler yediğinizden emin olmak da daha kolay olacaktır. Toplumumuzda yoğun kalorili yiyecekler bulmak kolay ve ucuzdur. Besin değeri çok yüksek olan yiyecekleri tüketmek çaba ve irade gerektirir.

Tutarlılık önemlidir

Su tüketimini sadece kilo verirken arttırmayın, günlük bir rutine dönüştürmeye çalışın. Vücudunuzu sulu tutmak, harika yiyecekler seçme olasılığınızı artıracaktır. Besin değeri yüksek yiyecekler seçmek, sağlıklı yaşama odaklanmak için gereken enerjiye sahip olmanıza yardımcı olur ve sağlıklı yaşam tarzı değerlendirmelerine çok daha kapsamlı bir geçiş sağlar.

Alışkanlık değişikliği, bir hedefe ulaşmak, rutinin dışına çıkmak ve sonra geri dönüp kötü alışkanlıklarınızı yeniden kazanmakla ilgili değildir. Bunun yerine, alışkanlık değişikliği, hayatınızı hedefinize göre yürümeyi kolaylaştıracak ve daha iyi, daha sağlıklı bir hedef belirleyecek şekilde yapılandırmakla ilgilidir.

Zamanlama yardımcı olabilir

Bir seferde 1 lt su içmek boğuluyormuş gibi hissettiriyorsa, su tüketiminizi zamana yaymayı deneyin. Su şişenizi her zaman dolu tutun ve gözünüzün önünde olmasına özen gösterin. Eğer aklınıza su içmek gelmiyorsa alarm kurun ve her yarım saatte bir sizi uyarmasını sağlayın.

Yemeklerinizle su içmeyin

Suyunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, gerçek yemek zamanlarınızda çok fazla tüketmeye çalışmayın. Damağınızı temizlemek ve öksürdüğünüzde boğazınızı arındırmak için masanın üzerinde mutlaka su bulundurun. Yemeğinizi az su ile yemek, tükürük üretiminizi artıracak, yemekten sonra dişlerinizi koruyacak ve sindiriminizi daha verimli hale getirecektir.

Peki ya aromalı su?

Aromalı soda alışkanlığınızdan vazgeçiyorsanız, kesinlikle aromalı sular kullanın. Buzlu çaylar, şeker eklemediğiniz sürece harika bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, birçok buzlu çay kafein içerir, bu nedenle öğle yemeğinden sonra tüketmekten kaçının.