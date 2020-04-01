Daha Fazla Hijyen İçin Dyson'dan Hijyen Tüyoları

Dyson uzmanları tarafından paylaşılan İlkbahar’a özel haftalık temizlik planı, daha sağlıklı bir ev için zeminden mutfak temizliğine, çamaşırlardan kalorifer temizliğine uzanan oldukça etkili bilgiler içeriyor.

Temizliğin başlıca adımı; temiz nemli bir bez veya temizleme bezlerinden yardım alarak ya da gelişmiş filtreleme sistemine sahip elektrik süpürgesi kullanarak ortamdaki tozlardan kurtulmak.

Evinizin farklı alanları için çeşitli başlıklara ve güçlü emişe sahip bir elektrikli süpürgesi evdeki tozu temizlemek için idealdir. Toz alma sürecinden sonra evinizi elektrikli süpürgeyle temizleyerek zemine dağılan tozlardan rahatlıkla kurtulabilir ve bulunduğunuz ortama tekrar yayılmasını önleyebilirsiniz. Dyson V11™ kablosuz süpürge, HEPA filtresi sayesinde bu tozlardan kurtulmanızı sağlıyor. 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayarak yalnızca temiz havayı dışarı veriyor. En güçlü kablosuz temizleme başlığıyla sert naylon fırçalayarak, dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor. Yumuşak, anti-statik, karbon fiber lifler sert zeminlerdeki ve çatlaklardaki tozları kolayca yakalıyor.

Daha sağlıklı bir ev için izlenebilecek adımlar

Dyson uzmanlarının önerdiği haftalık temizlik planından yararlanarak evinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Pazartesi

Alerjenleri temizlemek için nevresimleriniz 60°C veya 90°C’de yıkayın

Nevresim takımlarınızı değiştirerek yatağınızdaki toz akarları ve deri döküntülerinden kurtulun

Toz akarlarını ve deri döküntülerini yok etmek için yatağınızın her iki tarafını elektrik süpürgesinin uygun başlığıyla temizleyin.

Salı

Gelişmiş filtreleme sistemine sahip bir elektrik süpürgesiyle, temiz nemli bir bezle veya temizleme bezleriyle mutfak dolabınızın üstündeki tozları temizleyin.

Mutfak tezgahını ve dolaplarını temizleyin. Toz ve parçacıklardan kurtulmabilmek için elektrik süpürgesi kullanıp, daha sonra bir bez yardımıyla ılık su ve deterjanla silin. Tüm yüzeylerin kurumasına dikkat edin.

Buzdolabını ve dondurucuyu boşaltıp tüm yüzeyleri ılık su, deterjan veya temizlik ürünüyle temizleyin. Arkasındaki soğutucu aparatını unutmadan, buzdolabının ve dondurucunun altını ve arkasını elektrik süpürgesiyle temizlemek makinenin performansı artıracaktır.

Çarşamba

Düzenli olarak temizlemediğiniz mobilya altı gibi alanları elektrik süpürgesiyle süpürün

Toz akarları, deri döküntüleri ve polen gibi diğer alerjenlerle birlikte büyük parçacıkları barındırabilen kanepe ve koltuklarınızı elektrik süpürgesiyle temizleyin. İçlerinde kalan toz miktarını azaltmak için tüm kaplamaları ve minderleri yıkayın.

Perşembe

Perde ve panjurlarda çok fazla toz birikebilir. Elektrik süpürgesinin yumuşak fırça başlığıyla süpürün veya mümkünse yıkayın.

Özellikle bazı duvar tiplerindeki tozlar küf oluşumuna neden olabilir. Nemli bir bezle, temizleme bezleriyle veya gelişmiş filtreleme sistemine sahip elektrikli süpürgeyle duvarlardaki tozu temizleyin.

Cuma