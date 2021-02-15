Dağ Çileği Nasıl Yetişir? Dağ Çileği Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dağ çileği, oldukça küçük boyutlarda olan bir yabani çilektir. Taze olarak toplanıldığı gibi yenilebilen dağ çileği aynı zamanda da reçeli yapılarak ve şurubu yapılarak da tüketilebilmektedir. Dağlarda ve doğal ortamlarda yetişmekte olan bir çilek türüdür. Oldukça lezzetli ve sağlıklı bir meyve türüdür.

Dağ Çileği Nasıl Yetişir?

Dağ çileğinin yaprakları ve meyvesi kullanılmaktadır. Dağ çileği bir Akdeniz bitkisi olma özelliğine sahiptir. Dağ çileği aynı zamanda farklı iklimlere de uyum sağlama konusunda oldukça iddialı bir meyve olarak dikkat çekmektedir. Toplaması oldukça zor olan dağ çileği, yağışın bol olduğu bölgelerde oldukça verimli olarak yetişmekte olan bir çilek türüdür. Özellikle de ilkbahar aylarında semt pazarlarında satılmakta olan bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dağ Çileği Nerede Yetişir?

Dağ çileği yetişmesi için gerekli koşulların mevcut olması gerekmektedir. Özellikle dünyada ve ülkemizde yetişmekte olan bir çilek türüdür. Dünya da en fazla Akdeniz bölgesinde ve İber yarımadasından başlayarak Asya'ya kadar her yerde yetişebilmekte olan bir çilek türü olarak dikkat çekmektedir.

Genel olarak kıyı bölgelerinde yetişmektedir. Torosların birçok yerinde de dağ çileği yetiştiğine rastlamak mümkündür. Dağ çileği yaprak altlarında da yetişmekte olan bir meyve olma özelliğine sahiptir. Genel olarak yükseltili kesimlerde ve yağış alan bölgelerde dağ çileğine daha fazla rastlanmaktadır.

Dağ Çileği Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Dağ çileği, Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde ve çok yağış alan bölgelerde yetişmekte olan bir meyve olarak dikkat çekmektedir. Oldukça lezzetli bir meyve olan dağ çileği aynı zamanda çok da faydalıdır. Türkiye de genel olarak Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yetişmekte olan bir meyvedir. Aynı zamanda Akdeniz bölgesinde de dağ çileği yetiştiğine rastlanmaktadır.

Dağ Çileği En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?

Dağ çileği en fazla yağış alan yerlerde yetişmekte olan bir meyvedir. Karadeniz bölgesinde dağ çileğine çok yoğun olarak rastlanmaktadır. Hem dünyada hem de ülkemiz de dağ çileğinin yetiştiği yerlerin genel özelliği bol yağış alması olarak ifade edilebilir. Sulak alanlarda ve patika çevrelerinde yetişmekte olan dağ çileği oldukça faydalı bir meyvedir.