Dabıl Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Dabıl Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Double kumaş olarak bilinen okunuşu itibariyle dabıl kumaş olarak anlatılan kumaş türünün en belirgin özelliği çift taraflı kullanım imkanı sunmasıdır.

Dabıl Kumaş Nedir?

Dabıl kumaş içeriğinde birden fazla maddenin katkısı bulunarak yapılan kumaş türüdür. Dabıl kumaş içeriğinde yün, pamuk, polyester, viskon, İpek karışımlarıyla oluşmaktadır. Dabıl kumaş çift taraflı kullanılabilen birçok kıyafette ve aksesuarda kolaylık sağlayan bir kumaştır.

Dabıl kumaş kullanım alanları olarak yaygın şekilde kullanılan bir kumaş türüdür. Dabıl kumaş iki tarafında da başka mevsim özellikleri barındırmasıyla üretilebilen birden fazla renk kullanım imkanı verebilen özellikte bir kumaştır.

Dabıl Kumaş Nasıldır?

Dabıl kumaş çift taraflı desen ve dokumaya sahip iki tarafı da kullanılabilen değişik yüzdelerde katkı olarak bir çok maddeyi bir arada bulunduran bir kumaş çeşididir. Kaliteli ve dayanıklı bir kumaş türü olan dabıl kumaş uzun süre kullanım imkanı sunmaktadır.

Dabıl Kumaş Terletir mi?

Dabıl kumaş içeriğinde birkaç maddenin bir arada kullanıldığı bir kumaş çeşidi olduğu için içeriğinde pamuk veya yün bulunduruyor ise terletme yapmamaktadır. Dabıl kumaşın içeriğinde bulunan polyester oranına bağlı olarak terletme yapabilmektedir. Dabıl kumaş alışverişlerinde içeriğindeki maddenin yüzdesini öğrenerek tercih etmek gerekmektedir.

Dabıl Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Dabıl kumaş kullanılımına göre değişik kalınlıklarda üretilebilen bir kumaş türüdür.

Dabıl kumaş en önemli özelliği çift taraflı kullanım imkanı sunmaktadır.

Dabıl kumaşta birden fazla ürün bir arada bulunabilmektedir.

Dabıl kumaş istenilen desenlerde ve renklerde üretilebilmektedir.

Üretimde kullanılan malzemelere bağlı olarak esnek veya yarı esnek kumaş oluşturulabilmektedir.

Dabıl kumaşlar her mevsime göre üretilebilen kumaşlardan olmaktadır.

Dabıl kumaşlarda birden fazla ürünün bir arada bulunması dabıl kumaşı istenilen şekilde üretilmesine imkan vermektedir.

Dabıl Kumaşın Kullanım Alanları Nelerdir?

Dabıl kumaş kullanım alanları oldukça geniş imkan tanınmış bir kumaş türüdür. Dabıl kumaşın içeriğinde birden fazla katkı bulundurması sayesinde tekstil, dokuma, mobilya gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Dabıl kumaşlar endüstriyel tasarımlarda da yoğun olarak kullanılan kumaşlardandır. Dabıl kumaşın kullanım alanları çeşitleri gün geçtikçe artarak yenilenmek suretiyle devam etmektedir.

Dabıl Kumaş Esnek midir?

Dabıl kumaş dokuma çeşitliliğine bağlı olarak esnek üretilebilen bir kumaş türü olmaktadır. Dabıl kumaş içeriğinde kullanılan likra sayesinde esnek bir kumaş haline getirilebilmektedir. Dabıl kumaşlar kullanım yerlerine göre esnek veya sert olarak değişebilmektedir.

Dabıl Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Dabıl kumaş özelliği katkıları ve dokuması yıkanınca çeken malzemeler içermiyor ise çekme ihtimali olmamaktadır. Dabıl kumaşlarda kumaşın kalitesine ve yapısına göre değişen özellik görülmektedir. Dabıl kumaşlar özellikle dokuma ve mobilya ürünlerinde kullanıldıkları için sağlam olarak çekme yapmayan özellikte yapılmaktadır.

Dabıl kumaş makinede yıkama imkanı sağlayabilen kolaylıkla kullanım imkanı bulunan aynı zamanda endüstriyel olan bir kumaştır. Kuru temizleme ve makinede yıkama özellikleri de içeriğine göre farklılaşan boyutlarda malzeme bulundurduğu için değişik olarak belirlenmektedir.

Dabıl Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dabıl kumaş kalın ve ince dokuma şeklinde yapılabilen kumaşlardır. Dabıl kumaşlar özellikle kış aylarında sıcak tutmayı amaçlayan kumaşlardan olmaktadır. Dabıl kumaşlar çoğu kışlık kıyafetlerde kullanılan çift taraflı özelliğiyle tercih edilen kumaşlardır. Dabıl kumaşın içeriğinde yün ve pamuk oranının artırılması sayesinde sıcak tutabilmeyi sağlamaktadır.