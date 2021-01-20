Dabbe Serisi Filmleri - Dabbe Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Türkiye’de korku filmi denilince akla gelen ilk yönetmen Hasan Karacadağ’dır. Hasan Karacadağ’ın en bilinen en önemli serisi Dabbe serisidir. Dabbe serisi yayınlandığı ilk tarihten itibaren çok ses getirmiştir. İlk Dabbe filmi Türkiye’de büyük yankı uyandırmış ve ilk film içinde yer alan Dabbe isminin ters şekilde yazılışı olarak “388@o” sembolü de Türkiye gündemine oturmuştu.

Dabbe serisi korku filmi seven kişiler için izlenmesi gereken bir film serisidir. Türk yapımı olan korku filmlerine karşı bir takım insanlar ön yargılı davransa da bit takım insanlar da çok fazla bu filmlerin tutkunudur. Dabbe serisini izlemeye serinin başka herhangi bir filminden başlayıp birinci olan filmden başlamayan kişiler için birinci olan film pek fazla beğenilmeyebilir. Fakat ilk film ilk vizyona girdiğinde büyük etki yaratmış olsa da diğer filmlerin yanında sönük kalsa da güzel bir filmdir.

Dabbe Serisinin İsimleri

Dabbe 1

Dabbe 2

Dabbe 3: Bir Cin Vakası

Dabbe 4: Cin Çarpması

Dabbe 5: Zehr-i Cin

Dabbe 6

Dabbe Serisinin İzlenme Sırası

Dabbe serisi filmler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde sıralı olarak izlenebileceği gibi tamamen farklı olarak istenilen sırada da izlenebilir. Film bir seri olarak devam etse de film serisi içinde yer alan filmlerin birbiri ile bağlantısı yoktur.

Dabbe Serisi Vizyon Tarihleri

Dabbe 1: 10 Şubat 2006

Dabbe 2: 25 Aralık 2009

Dabbe 3: 3 Ağustos 2012

Dabbe 4: 2 Ağustos 2013

Dabbe 5: 12 Eylül 2014

Dabbe 6: 11 Eylül 2015

Dabbe Serisi Konuları

Dabbe 1: Amerika’da yaşanan esrarengiz intihar olaylarında her intihar eden kişi birbirlerinden daha da korkunç olan yöntemler seçerek intihar eder. Türkiye’de de benzer bir olay Tarık isimli gençle yaşanır. Tarık’ın ölümünden sonra Hande, Sema, Cem isimli arkadaşları Tarık’tan e posta almaya devam ederler. Kabuslar başlar.

Dabbe 2: İlk filmde gerçekleşen kıyamet alameti Dabbe bu devam filminde de aynı haberi veriri. Cinler teknolojiyi kullanarak sinsice hareket etmeye devam ederler. Son saatlerini yaşamakta olan bir grup insan ise başlarına geleceklerin farkında değillerdir.

Dabbe Bir Cin Vakası: Ceyda T. Hayatını Ankara’da devam ettiren sıradan bir annedir. Kızları Burcu ve eşi Sinan’a fiziksel dünyada var olmayan mahlukatın biri musallat olur. Aileye şiddetli saldırılarına devam eden varlık nedeni ile aile hastaneye başvurur ve kameralarla izlenirler.

Dabbe Cin Çarpması: Evlilik hazırlığı yapan Kübra kına gecesi sırasında cinlerin musallatına uğrar ve ele geçirilir. Olayların yaşandığı Kıbledere köyü için bu olaylar yeni bir şey değildir.

Dabbe 5 Zehr-i Cin: Ömer ve eşi Dilek mutlu hayat sürerler ama bu hayatları bir gün Dilek’in gördüğü bir rüya ile geçmişte kalır.

Dabbe 6: Doktor Zeren bir ece aniden ölen kardeşi Ayla ile sarsılır. Tüm incelemelerin sonucunda ölüm nedeni beyin kanaması olsa da annesi öldüğünde de annesinin yanında olan Leyla bunu kabul etmez.

Dabbe Film Serisi Oyuncuları

Dabbe serisi 6 farklı filmden oluşur. Bu altı farklı filmin her birinde farklı oyuncular rol almışlardır. Devam filmleri olsalar da işlenen konular ve hikayelerde geçen karakterle farklı kişiler olduğu için çok sayıda oyuncu rol almıştır bu seride.