D vitamini eksikliği nasıl giderilir? İşte D vitamini bulunan besinler
"D vitamini, bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir role sahip. Hastalığa neden olan virüs ve bakterileri engellemeye yardımcı olur. Ayrıca kemik sağlığının korunmasında da oldukça etkili. Eksikliğinde de bazı sorunlara yol açabilir. Peki D vitamini eksikliği nasıl giderilir? İşte D vitamini bulunan besinler"
Vitaminler sağlığımız açısından olmazsa olmaz bileşenlerdir. D vitamini de bunlardan biri... Özellikle de kas ve iskelet sağlığı için önemli bir yere sahip. Fakat eksik olması durumunda bazı sorunlar meydana gelebilir. Peki D vitamini eksikliği belirtileri neler, hangi besinlerde D vitamini bulunur? İşte detaylar...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, D vitamini eksikliği belirtilerini ve D vitamini yönünden zengin besinlerle ilgili önemli bilgiler verdi.
D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?
– Genel vücut ağrısı
– Yorgunluk
– Denge problemi
– Kemik ağrısı
– Kuvvet kaybı
– Saç dökülmesi
– Baş ağrısı
– Depresyon
– Değişken ruh hali
– Uykusuzluk
– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı
– Gözaltı morlukları
– Aşırı terleme
– Kilo vermekte güçlük çekme
– Sürekli üşüme
D vitamini eksikliği nasıl giderilir? D vitamini bulunan besinler
Vücudumuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir ancak bazı besin ve takviyelerle de vücudumuza D vitamini depolayabiliriz.
– Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri
– Süt ve süt ürünleri
– Yumurta
– Tavuk ciğeri
– Balık yağı
– Tahıl ürünleri
– Isırgan otu
– Maydanoz