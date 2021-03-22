D vitamini eksikliği nasıl giderilir? İşte D vitamini bulunan besinler

Vitaminler sağlığımız açısından olmazsa olmaz bileşenlerdir. D vitamini de bunlardan biri... Özellikle de kas ve iskelet sağlığı için önemli bir yere sahip. Fakat eksik olması durumunda bazı sorunlar meydana gelebilir. Peki D vitamini eksikliği belirtileri neler, hangi besinlerde D vitamini bulunur? İşte detaylar...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, D vitamini eksikliği belirtilerini ve D vitamini yönünden zengin besinlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

– Genel vücut ağrısı

– Yorgunluk

– Denge problemi

– Kemik ağrısı

– Kuvvet kaybı

– Saç dökülmesi

– Baş ağrısı

– Depresyon

– Değişken ruh hali

– Uykusuzluk

– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

– Gözaltı morlukları

– Aşırı terleme

– Kilo vermekte güçlük çekme

– Sürekli üşüme

D vitamini eksikliği nasıl giderilir? D vitamini bulunan besinler

Vücudumuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir ancak bazı besin ve takviyelerle de vücudumuza D vitamini depolayabiliriz.

– Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri

– Süt ve süt ürünleri

– Yumurta

– Tavuk ciğeri

– Balık yağı

– Tahıl ürünleri

– Isırgan otu

– Maydanoz