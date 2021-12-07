Çupra kaç kalori? 100 gram çupra besin değerleri ve kalorisi...

Çupra balık türleri arasında yer alan ve çok tüketilen bir balıktır. Çupra kalori hesaplaması oldukça kolay yapılıyor. 1 gram çupra balık içerisinde 1 gram kalori bulunuyor.

Çupra Kaç Kalori?

Çupra balığın kalorisiyle ilgili merak edilen bilgiler bulunuyor. Çupra balığın içinde bulunan tüm besin değerli öğrenilmek istenebiliyor. 1 gram çupra balığında 1 kalori yer alıyor. 100 gram çupra balığında ise yaklaşık olarak 100 kalori bulunuyor.

100 Gram Çupra Besin Değerleri ve Kalorisi

Severek tüketilen balık çeşitlerinden biri olan çupra içerisindeki besin değerleri oldukça merak ediliyor. 100 gram çupranın %83'ünü proteinler oluşturuyor. Balık içerisinde yer alan proteinler dışında 'lik kısmını ise içerisinde bulunan yağlar oluşturuyor.