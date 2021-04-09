Çuha Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Çuha Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları 

Çuha kumaş genellikle merinos yününden yapılan bez ayağı örgü ile dokunur. Pürüzsüz ve dayanıklı olan çuha kumaş halk arasında bilardo kumaşı olarak da bilinmektedir.

Çuha Kumaş Nedir?

Dokuma bir kumaş türü olan çuha kumaş merinos yününden yapılmaktadır. Hal arasında bilardo kumaşı olarak da bilinen bu kumaş dayanıklı bir yapıdadır. Bez ayağı örgü ile dokunan çuha kumaş yün ve pamuk ipliği karışımından üretilmektedir. Çoğunlukla oyun masaları üzerine örtülen bu kumaş hafif ve yumuşak olması ile öne çıkmaktadır.

Çuha Kumaş Nasıldır?

Merinos yününden yapılan iplikler ile dokunan bir kumaş olan çuha kumaş pürüzsüz ve oldukça kaliteli bir tekstil kumaşı olarak bilinmektedir. Çuha kumaş imal edilirken de apre işlemi görür. Bu kumaş ağır dinkleme işlemi görmektedir. Eninden ve boyundan çekiştirilerek keçe haline getirilen çuha kumaş çeşitli renklere boyanabilir. Bu şekilde çuha kumaşı geniş bir alanda kullanılır. Çuha kumaş yapısı itibari ile sık dokunmaktadır.

Çuha Kumaş Terletir mi?

Günümüzde çok sık kullanılan çuha kumaş pamuk ve yün karışımından üretilmektedir. Bu yönü ile sıcak tutan çuha kumaş vücudu da terletebilir. Özellikle oyun masalarında ve yöresel kıyafetlerin üretiminde kullanılan çuha kumaşın hava geçirgenliği de fazla yoktur. Günlük kıyafetlerde çok fazla kullanılamayan çuha kumaşlar terleten bir özelliğe sahiptir.

Çuha Kumaş Özellikleri

Tekstil sektöründe bilinen ve yoğun olarak kullanılan çuha kumaşı yumuşak ve hafif bir dokuya sahiptir. Halk arasında bilardo kumaşı olarak da bilinen çuha kumaş çok amaçlı kullanılabilen bir kumaştır. Bunun yanı sıra çuha kumaş çoğu zaman ipek ve pamuk karışımından da üretilebilir. Statik elektriklenme de yapabilen çuha kumaşı özellikle elektrostatik makinelerinin yapımında da kullanılır.

Çuha Kumaş Kullanım Alanları

Çuha kumaşı tekstil sektöründe yoğun bir şekilde kullanılan kumaşlardan bir tanesidir. Çok amaçlı bir kumaş türü olan çuha kumaşı bilardo masalarında ve oyun masalarında kullanılmaktadır. Kostüm ve yöresel kıyafet tasarımlarında da kullanılan çuha kumaşından ferace, yelek ve şalvar da dikilmektedir. Aynı zamanda çuha kumaşı masa örtüsü ve panolarda da yoğun bir şekilde kullanılır. Eğlence sektöründe de çuha kumaşı yer alır.

Çuha Kumaş Esnek midir?

Çuha kumaşı sık dokunduğu ve keçe yapısında olduğu için esnek değildir. Bunun yanı sıra kumaştaki ipek oranı ve dokuma sıklığına göre çuha kumaşının esnek yapısı da artabilir. Çuha kumaşının kullanıldığı yere göre esneklik yapısı değişiklik göstermektedir.

Çuha Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Çuha kumaşı dayanıklı ve uzun ömürlü bir kumaş olarak bilinmektedir. Çuha kumaşına ilk yıkama yapıldığı takdirde az miktarda kumaşta çekme olabilir. Sonraki yıkamalarda ise çuha kumaşı normal boyutlarında olacaktır. Bu nedenle çuha kumaşı çamaşır makinesinde rahat bir şekilde yıkanabilir. İlk yıkamanın ardından ise çuha kumaşında çekme görülme oranı oldukça azalır.

Çuha Kumaş Sıcak Tutar mı?

Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısı ile bilinen çuha kumaşı genel olarak sıcak tutar. Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahip olan bu kumaş sanayi, giyim, döşeme ve eğlence sektöründe yoğun olarak kullanılır. Sıcak tutan bir yapısı olan çuha kumaşı bu yüzden de sık sık tercih edilebilir.