Cucamelon (Meksika Karpuzu) Nedir? Cucamelon Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

'Cucamelon', dışarıdan salatalığa benzer iç kısımlarla karpuzun minyatür bir versiyonu gibi görünür. Ancak aslında ikisi de değildir. Salatalık ailesinin bir parçasıdırlar, ancak farklı bir Melothria scabra türüdürler.



CUCAMELON MEYVESİNİN FAYDALARI



Bu üzüm büyüklüğündeki meyvenin faydalarını kapsamlı olarak çevreleyen çok fazla araştırma olmasa da birçok faydası biliniyor. Cucamelon'un felç riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini, kalp için sağlıklı özellikler ve hatta kanser önleyici özellikler içerdiğini iddia eden çeşitli kaynaklar vardır. Ayrıca yüksek antioksidan içeriğine, Vitamin C, E, K, Potasyum ve lif içerdiği de belirtiliyor. Hatta bazı kaynaklar onları bir tür süper gıda olarak da görüyor.



CUCAMELON TADI NASILDIR?



Lezzet açısından ferahlatıcı ve biraz da keskindir. 'Ekşi salatalık' diye de tanımlanabilir. Birçoğu onları limon suyuna batırılmış salatalığın tadı olarak tanımlıyor.



CUCAMELON NASIL VE NERELERDE KULLANILIR?

Bütün turşusunu kurabilir ve turşu olarak tüketebilirsiniz.

Salataların içinde kullanabilirsiniz. Tazeleyici tadıyla salatalarda muhteşem uyum sağlar. Sağlıklı bir ton balığı salatası, kinoa salatası ya da yazın yaptığınız çilekli salatalara da koyabilirsiniz.

Zeytin yerine kokteyllere ekleyebilirsiniz.

Bu meyveyi aromalı su tariflerinizde kullanabilirsiniz.

Bir tabağın parçası olarak servis edin. Çeşitli hamur işlerinin ve dip sosların yanında tüketebilirsiniz.

Salsa sosu içinde kullanabilirsiniz.

Atıştırmalık olarak yenir , hafif ekşi lezzetini seviyorsanız, olduğu gibi yemekten çekinmeyin.