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Covid Sonrası İhtiyacımız Olacak Şey Nioli Yağında!

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Covid Sonrası İhtiyacımız Olacak Şey Nioli Yağında!
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"Nioli yağının solunum seviyesini arttırmada kullanıldığını söyleyen Uzman Diyetisyen & Fitoterapi Uzmanı Hanse Nur Büyükdağ, nioli yağının faydalarını açıkladı. "

Nioli uçucu yağı (melaleuca viridiflora), aslında aromaterapide asırlardır kullanılan uçucu bir yağdır. Covid-19 dönemi sonrası hastalığın bizde bıraktığı solunum sıkıntıları ile tekrar gündeme gelmektedir. Nioli esansiyel yağı antibakteriyel ve antiviraldir. Geleneksel olarak solunum seviyesini arttırmada kullanılır, gribe karşı vücudu koruma seviyesi çok yüksektir bu faydalı yandan özellikle bu dönemde faydalanmakta yarar var.

Soğuk algınlığı, bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi, özellikle covid-19 sonrası nefes darlıklarında, nefes açıcı özelliğiyle üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde iyi bir destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Nioli yağı nasıl kullanılır?

Sırt ve göğüs masajında kullanılabilir, etki etmesini istediğiniz yerlere doğru dozlarda kullanabilirsiniz. Haricen seyreltilerek veya direkt saf halini hava yayılımı yoluyla kullanabilirsiniz.

Daha çok kişiye etki etmesini istiyorsanız;

Yağ lambaları, hava temizleyicilerde de kullanılabilir ve mekanlarda da bu yağdan faydalanabilirsiniz.

Nioli uçucu yağı aynı zamanda; yara izinde, aknede, radyoterapi yanıklarında, kanser tedavisi sonrası tedavide, uçuk ve zonada etkilidir.

Dikkat!

Alacağınız nioli yağı %100 saf olmalı, üzerinde mutlaka Latince adı yazmalı. Parafin, fenoksietanol, silikon, sentetik, renklendirici, sentetik koku gibi hiçbir katkı maddesi içermezler. Uçucu yağlar; hamilelikte, emzirme döneminde ve 30 ay altı bebeklerde, hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

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