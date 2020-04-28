Covid-19’u Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama...

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilançonun her geçen gün arttığı koronavirüsün hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ve hapşırmaları ile ortaya saçılan damlacıkların solunması yoluyla bulaştığını bilmeyenimiz kalmadı. Yine bu virüslerin her tür yüzeye yapışarak canlılıklarını korudukları esnada ellerimiz aracılığıyla hücrelerimize doğru yolculuğa çıktığını da!

Virüs, insan vücudu dışında cansız ortamlarda 4 güne kadar canlılığını sürdürebiliyor. Koronavirüs için temel kaynak enfekte hastalardır. Sağlıklı değil hasta kişilerin maske takması gerekiyor. Çünkü solunum yolumuzdan damlacık yolu ile havaya yayılan virüsler ya doğrudan solunum havasından alınır ya da bir süre havada asılı kaldıktan sonra yüzeylere konar ve canlılığını sürdürdüğü sırada ellerimizle dokunduğumuz yerlerden virüsü alırız.

Ellerimize virüs bulaştıktan sonra yıkamadan gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürülmesi ile virüsün vücudumuzda yolculuğu başlamış olur. Virüs üst solunum yolu mukozamızda temas ettiğinde; su ile mukozayı yıkayıp ıslatır ve yutarsak mide asidinde canlılığını sürdüremez. Bu nedenle su içmek ve ağzımızı sık sık çalkalamak da el yıkamak kadar önemli.

Covid-19 vücudumuzda böyle yolculuk ediyor!

Virüs üst solunum yolumuza girdikten sonra üremek için uygun ortamı bulduğu için hızla üremeye başlıyor, savunma sistemimizi aşıp hızla üremesini sürdürdüğünde alt solunum yolumuz olan bronşlarımızı etkileyerek bronşit ve zatürreye yol açıyor. Virüsün üremesi çok olduğunda çok sayıda hava keseciklerinin içinde sıvı birikmeye başlar, fazla sayıda savunma hücreleri hücumu olur. Virüs, savunma hücreleri ve su ile dolan akciğerler işlevini yapamaz ve yetmezliğe girer.

Siz basit bir grip gibi geçirebilirsiniz ama...

Virüs üst solunum yolu mukozamıza girdikten sonra vücudumuzun virüsle savaşma gücü bizdeki seyrini değiştirir. Astım, KOAH gibi kronik hastalıklar var ise ya da sigara içiyorsanız, bağışıklık sisteminizde zayıflık var ise hastaneye yatış gerekebilir. Bağışıklık sistemi iyi ve sağlıklı olan kişiler ise virüsle temas etmiş olsalar bile büyük çoğunluğu basit grip gibi atlatabilir. Ancak zeminde bağışıklık sistemini bozan hastalık varsa virüs 1-14 gün içerisinde hasta edebilir.

Koronavirüsten korunmak için 1-1,5 metre mesafesinin korunması, yüzeylere temas ettikten sonra ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye yıkanması ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi ve ellerin yüzümüze götürülmemesi şart. Bu süreçte evde kalmak, sanılandan çok daha kritik önem taşıyor. Bahar geldi diye orman, deniz havasında olmayın. Zorunlu olmayan herkes sosyal hayatının fişini çeksin ve evinde beklesin!

Yaşlılarımızı koruyalım

Covid-19 özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda öldürücü olabiliyor. Yaş ilerledikçe beslenme yetersizliği olur ve bağışıklık sistemi zayıflar. Yaşlılarımızı korumak için onlarla yakın mesafe kuralına ve beslenmelerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme yetersizliği ve yorgun olanlarda daha ağır tabloya yol açabiliyor. Ayrıca 1-1,5 metreden yakın mesafede 15 dakikadan daha az bulunsak bile virüsle enfekteysek onlara bulaştırabiliyoruz.