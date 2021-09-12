Covid-19 Sivrisinekler İle Bulaşır Mı? Sağlık Bakanlığı Yanıtladı!

Bugüne kadar sıtma, sarıhumma, Dengue humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisinekler koronavirüs taşıyıp taşımayacağı merak ediliyor. Peki, Covid-19 sivrisinekler ile bulaşır mı, nasıl bulaşır? Detaylar haberimizde…

Covid-19 Sivrisinekler İle Bulaşır Mı?

Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme platformu Covid-19 sivrisinekler ile bulaşır mı sorusunu şu şekilde yanıtlıyor;

COVID-19 hastalığının sivrisinek yoluyla insanlara bulaştığı konusunda herhangi bir bilimsel veri veya kanıt bulunmamaktadır. Şu ana kadar sivrisinek yoluyla insanlara bulaşan bir COVID-19 vakası bildirimi olmamıştır.

Sivrisineklerden bulaşmanın gerçekleşmesi için ise virüsün sivrisineğin salyasında veya bağırsağında çoğalması, öncelikle de sivrisineğin enfekte olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sezgin ise, “Dünya Sağlık Örgütü de Amerikan Sivrisinek Kontrol Birliği, Hastalık Kontrol Merkezi de sivrisineğin Covid-19’a vektör olamayacağını kabul ediyor. Bunun sebebi sivrisineğin bulaş olması için önce kendisinin enfekte olması gerektiğidir. Ancak bu olmadığı için bulaştırması kabul edilmiyor” dedi.

Covid-19 Nasıl Bulaşır?

Covid-19’un öncelikle havayoluyla, enfekte kişinin öksürük, burun akıntısı, hapşırması sonucu damlacık yoluyla sosyal mesafeyi (kişiler arası 1.8metre uzaklık) korumayan kişilere bulaşabildiğini vurgulayan Sezgin, virüsün bulunduğu bir yüzeye temas sonucu yüz, burun, göz (gözyaşı kanalı) kanalından bulaşabiliyor.