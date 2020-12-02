Covid-19 Modayı Nasıl Değiştirdi?

Şubat ayında, tasarımcılar Milano ve Paris'te Sonbahar / Kış 2021 podyum gösterilerine hazırken, dünya tersine dönmeye başladı. O sıralarda Avrupa'da sadece 150-200 vaka bildirilmiş olmasına rağmen, ABD merkezli perakende alıcılar yurtdışı seyahatlerini iptal etmeye başladı. Katılımcıların% 20-30 oranında düştüğü birçok tasarımcı, ayrıntılı şovlarını online akışta sergilemeyi tercih etti. Satıcılar, bu virüsün etkisinin ne kadar süreceğini bilmeden, satın alma işlemlerini yüzeysel olarak online yapmak zorunda kaldı.

Mağazalara kimsenin girmesine izin verilmediği ve genel harcama azaldığı için, mağazalar önce mevcut ürünlerini satma umuduyla yaklaşmakta olan siparişlerini iptal etmeye başladılar.

Tasarımcılar tek seferde sonbahar/kış, ilkbahar/yaz olmak üzere yılda iki koleksiyon oluşturuyorlardı, ancak hızlı modanın yükselişiyle birlikte, sonbahar öncesi resort, couture ve erkek giyim koleksiyonları oluşturmaya da başladı. Müşterinin yeniliğe olan ihtiyacı, tüm bu şirketler için karı artırdı, ancak aynı zamanda çevresel ayak izleri üzerinde artan bir etkiye katkıda bulundu; moda endüstrisi dünya çapında petrolden sonra ikinci en büyük kirletici endüstri haline geldi.

Tasarımcılar da markalar da köklü değişiklikler yapmaya hazır. Peki bu moda için ne anlama geliyor? Bu soruyu cevaplamak için önce tarihe bir göz atalım... İspanyol Gribi'nin doruk noktasında, kadınlar hacimli ve temizlenmesi zor kıyafetlerini daha sağlam kumaşlar ve vücudu saran silüetler için takas ettiler. Benzer şekilde, 2008'de, pek çok insanın işsiz kalmasıyla, kürklü ve boncuk işlemeli gösterişli giysiler yerine daha basit giysiler norm haline geldi.

II.Dünya Savaşı sırasında ve 40'lı yıllar boyunca, kadınlar pamuklu un çuvallarını elbiseye dönüştürmeye başvurdukları için gıda şirketlerinin çabalarına yardımcı olarak yiyecek poşetlerine renkli çiçek desenleri bastı.

Bu süreçte kadınlar geçmişteki kıyafet konusunda yeniden yaratıcı olmaya başlıyor ve 2008'deki küresel durgunluktan bu yana lüks eşyaların yeniden moda olduğunu görmeye başlamamıza rağmen, minimalizm ve sürdürülebilirlik modeliyle yeniden karşı karşıyayız. Mağazalar şimdiden bu duruma adapte oldu; pamuklu tişörtler, geniş paçalı pantolonlar, rahat elbiseler ve "evde giyim" için artan talebe uygun tasarımlar yapmaya başladı.

Bu pandeminin moda üzerinde uzun vadeli etkilerinin olup olmadığını görmek ilginç olacak. Ama görünen o ki kısa vadede kadınlar stil yerine rahatlığı seçecekler.