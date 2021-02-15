Çörek Otu Nasıl Yetişir? Çörek Otu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Çörek otundan elde edilen yağın kullanım oranı da son yıllarda arttı. Vücut direncini yükselten bu yağ, inatçı öksürükleri keser ve eklem ağrılarına iyi gelir. Yetiştirildiği bölgeye ve rengine göre birçok türü bulunmaktadır. Başlıca çörek otu çeşitleri Nigella integrifolia, İspanya çörek otu, Nigella segetalis ve yabani çörek otudur.

Çörek Otu Nasıl Yetişir?

Çörek otu ekimi sonbahar mevsiminin sonunda ya da Martın ilk haftalarında yapılmalıdır. Ekmeden önce topraktaki tüm otlar temizlenmelidir. Daha yüksek rekolte için toprak mutlaka düzleştirilmelidir. Toprağı düzleştirmek için özel olarak üretilen makineler ya da pulluk kullanılabilir.

Çörek otu soğuk iklim koşullarına dayanıklı bir bitki türüdür. Bu nedenle birçok yerde yetiştirilebilir. Kurutulup harman yapılan otların verimi bir dekara yaklaşık 200 - 220 kilodur. Tohum verimi yetiştirildiği bölgeye, iklim şartlarına ve toprağa göre değişir.

Çörek Otu Nerede Yetiştir?

Dünya genelinde susam ve zencefil ve haşhaş tohumu ile birlikte en çok üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin başında çörek otu geliyor. 2014 yılında sadece 140 ton yetiştirilen bu faydalı bitki günümüzde 3.000 - 4000 ton kadar üretilmektedir.

Gıda sektöründe ve alternatif tıpta kullanılan çörek otunun en çok yetiştiren ve ihraç eden ülke Çin'dir. Hong Kong ise tıbbi ve aromatik bitkilerin merkezi ticaret merkezlerinden biridir. İkinci sırada yine bir Asya ülkesi olan Hindistan geliyor. Nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon olan Hindistan'da yetiştirilen çörek otlarının %70'i iç pazarda satılmaktadır. Geri kalanı ise birçok Asya ve Avrupa ülkesine ihraç edilmektedir.

Çörek otunun en fazla yetiştiği diğer ülkeler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri

İran

Türkiye

İspanya

Fransa

Hollanda

Brezilya

Arjantin

Çörek Otu Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Ülkemizde çörek otunun en çok yetiştirildiği şehirlerin başında Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman geliyor. Son yıllarda Burdur ve Kahramanmaraş illerinde de üretim miktarı arttı. Çörek otuna olan talep oranının artması ile birlikte Marmara ve Ege Bölgesindeki birçok kentte de çörek otu yetiştiriciliğine hız verildi.

Çörek Otu En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Çörek otu en çok ve en iyi fazla yağışın ve sıcak farklılıklarının olmadığı iklim koşullarında yetişir.