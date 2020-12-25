MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Alışveriş Haberleri “Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin
GeriAlışveriş “Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>“Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin
Alışveriş

“Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin
Abone Olgoogle-news

"İyi yaşam için “Kolajenden gelen güzellik” söylemiyle yola çıkan Naturagen Kolajen, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri, ailenin yeni üyesi Collagen Curcumin Immun Assist ile buluşturuyor. Kış aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi için gereken tüm bileşenlere sahip Collagen Curcumin Immun Assist, sağladığı kolajen desteğiyle vücudu içten dışa besliyor."

Covid-19’un yanı sıra kış sezonuyla birlikte artan hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici önlemler almak, birçok bakteri ve virüsün yol açtığı hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Naturagen Kolajen’nin yeni ürünü Collagen Curcumin Immun Assist, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olarak, vücudu virüs ve bakterilere karşı korumayı hedefliyor.

“Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kolajen desteği sağlıyor

Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de dışarıdan kolajen desteği almak isteyenlere hitap eden Collagen Curcumin Immun Assist, içeriğindeki kolajen ile cildin doğal nemlenme ve yenilenme fonksiyonlarını devam ettirmesine yardımcı oluyor. Collagen Curcumin Immun Assist ayrıca sağladığı kolajen desteğiyle vücudun temel işlevlerini korumasına yardımcı oluyor.

“Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin

Collagen Curcumin Immun Assist içeriğinde yer alan; Beta Glukan, Zerdeçal, C vitamini, D vitamini, Çinko, Selenyum, Glutatyon, kolajen, A ve E vitaminleri, B6, B12 vitaminleri, Bakır ve Folik asit ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini desteklediği kanıtlanan birçok bileşen ve vitamini bir arada içeren Collagen Curcumin Immun Assist, 60 tabletten oluşan zengin içeriği ile vücut direncini artırarak hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi