“Collagen Curcumin Immun Assist” ile Bağışıklığınızı Korurken Cildinizi Destekleyin

Covid-19’un yanı sıra kış sezonuyla birlikte artan hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Doğru beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici önlemler almak, birçok bakteri ve virüsün yol açtığı hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Naturagen Kolajen’nin yeni ürünü Collagen Curcumin Immun Assist, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olarak, vücudu virüs ve bakterilere karşı korumayı hedefliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kolajen desteği sağlıyor

Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de dışarıdan kolajen desteği almak isteyenlere hitap eden Collagen Curcumin Immun Assist, içeriğindeki kolajen ile cildin doğal nemlenme ve yenilenme fonksiyonlarını devam ettirmesine yardımcı oluyor. Collagen Curcumin Immun Assist ayrıca sağladığı kolajen desteğiyle vücudun temel işlevlerini korumasına yardımcı oluyor.

Collagen Curcumin Immun Assist içeriğinde yer alan; Beta Glukan, Zerdeçal, C vitamini, D vitamini, Çinko, Selenyum, Glutatyon, kolajen, A ve E vitaminleri, B6, B12 vitaminleri, Bakır ve Folik asit ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini desteklediği kanıtlanan birçok bileşen ve vitamini bir arada içeren Collagen Curcumin Immun Assist, 60 tabletten oluşan zengin içeriği ile vücut direncini artırarak hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.