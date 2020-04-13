Colin’s Sosyal Medyadaki Sokak Kombinlerini Yok Ediyor

Marka, #EvdeKal kampanyasını “Sadece sokaklar değil senin olduğun her yer güzel”, “Sokaklarda yeniden özgürce dolaşabileceğin günler için” ve “Güzel günleri getirmek için yapabileceğin şey basit” mesajlarıyla destekliyor.

Sağlık çalışanlarından aldığı güçle, onlara destek olabilmek için var gücüyle çalıştığını açıklayan COLIN’S, koruyucu maske üretiminin yanı sıra #EvdeKal kampanyasına verdiği destekle de zor günleri birlikte atlatma motivasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.