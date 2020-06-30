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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

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Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları
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"Uyku, hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 14-17 yaş arasındaki çocukların günde 10 saat uyuması gerekirken, bu rakam yetişkin bireylerde 7-9 saat arasında değişmektedir. Düzenli bir uyku çekmenin yanı sıra her şeyin fazlası zarardır atasözünü akıllara getirmek gerekir. Bu nedenle olması gerekenden fazla uyumak çeşitli sağlık sorunlara yol açabilir. "

Çok uyumanın zararları neler mi? İşte cevaplar...

Depresyon riskini arttır

Yapılan araştırmalar çok fazla uyumanın, depresyon riskini arttıran önemli nedenlerden biri olduğu ortaya çıkardı. Özellikle gençlerin, depresyonu uyuyarak geçirmeleri daha büyük ve riskli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Obezite

Gerektiğinden fazla uyumanın beraberinde getireceği bir diğer zarar ise obezitedir. 2010 yılında yapılan bir araştırma, çok fazla uyumanın obezite ve şeker hastalığına neden olduğunu kanıtladı.

Baş ağrısı

Çok fazla uyumak, beyinde bulunan nörotransmitterlerın dalgalanmasına neden olarak baş ağrısına yol açar.

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Kalp hastalıkları

Kardiyoloji birliğinin yaptığı araştırmalara göre çok fazla uyumak kalpte bir takım rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Bunun yanı sıra çok fazla uyumak nefes darlığı gibi sorunlara da yol açabilir. Uyku saatlerinize dikkat ederken, uyuduğunuz ortamın havalandırılmasının da doğru yapıldığından emin olun.

Sırt ve bel ağrıları

Sürekli oturur vaziyette durduğunuzda yaşadığınız ağrılar gibi uzun süre uyurken de sırt ve bel ağrıları yaşayabilirsiniz. Uzun süre vücudu hareket ettirmemek sağlığımızı kötü etkiler. Kasların ve kemiklerin güçsüzleşmesine neden olur.

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