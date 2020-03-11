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Geriİyi Yaşam Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

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Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları
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"Uyku, hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 14-17 yaş arasındaki çocukların günde 10 saat uyuması gerekirken, bu rakam yetişkin bireylerde 7-9 saat arasında değişmektedir. Düzenli bir uyku çok önemli olsa da her şeyin fazlası zarardır. Eğer gereğinden faza uyuyorsanız bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte çok fazla uyumanın sağlığa zararları..."

Depresyon riskini arttır

Yapılan araştırmalarla çok fazla uyumanın, depresyon riskini arttıran önemli nedenlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle gençlerin depresyonu uyuyarak geçirmeleri daha büyük ve riskli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Obeziteye neden olur

Gerektiğinden fazla uyumanın beraberinde getireceği bir diğer zarar ise obezitedir. 2010 yılında yapılan araştırma, çok fazla uyumanın obeziteye ve şeker hastalığına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Baş ağrısı

Çok fazla uyumak, beyinde bulunan nörotransmitterlerın dalgalanmasına neden olarak baş ağrısına yol açar.

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Kalp hastalıklarına yol açar

Kardiyoloji birliğinin yaptığı araştırmalara göre çok fazla uyumak kalpte bir takım rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Bunun yanı sıra çok fazla uyumak nefes darlığı gibi sorunlara da yol açabilir.

Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Sırt ve bel ağrılarını neden olur

Sürekli oturur vaziyette durduğunuzda yaşadığınız ağrılar gibi uzun süre uyumanın sonuca olarak da sırt ve bel ağrıları yaşayabilirsiniz. Uzun süre vücudu hareket ettirmemek sağlığımızı kötü etkiler. Kasların ve kemiklerin güçsüzleşmesine neden olur.

Yaşlanmayı Önleyen 5 ÖneriYaşlanmak hayatın gerçeğidir. Ancak bu süreçte yaşımıza uygun bir şekilde yaşlanmak en temel esastır. Bu nedenle yaşlanma sürecini geciktirebilecek, en kötü ihtimalle güzel bir şekilde yaşlanabilmek için aşağıdaki yolları mutlaka denemelisiniz.
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