Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları
"Uyku, hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 14-17 yaş arasındaki çocukların günde 10 saat uyuması gerekirken, bu rakam yetişkin bireylerde 7-9 saat arasında değişmektedir. Düzenli bir uyku çok önemli olsa da her şeyin fazlası zarardır. Eğer gereğinden faza uyuyorsanız bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte çok fazla uyumanın sağlığa zararları..."
Depresyon riskini arttır
Yapılan araştırmalarla çok fazla uyumanın, depresyon riskini arttıran önemli nedenlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle gençlerin depresyonu uyuyarak geçirmeleri daha büyük ve riskli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.
Obeziteye neden olur
Gerektiğinden fazla uyumanın beraberinde getireceği bir diğer zarar ise obezitedir. 2010 yılında yapılan araştırma, çok fazla uyumanın obeziteye ve şeker hastalığına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Baş ağrısı
Çok fazla uyumak, beyinde bulunan nörotransmitterlerın dalgalanmasına neden olarak baş ağrısına yol açar.
Kalp hastalıklarına yol açar
Kardiyoloji birliğinin yaptığı araştırmalara göre çok fazla uyumak kalpte bir takım rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Bunun yanı sıra çok fazla uyumak nefes darlığı gibi sorunlara da yol açabilir.
Sırt ve bel ağrılarını neden olur
Sürekli oturur vaziyette durduğunuzda yaşadığınız ağrılar gibi uzun süre uyumanın sonuca olarak da sırt ve bel ağrıları yaşayabilirsiniz. Uzun süre vücudu hareket ettirmemek sağlığımızı kötü etkiler. Kasların ve kemiklerin güçsüzleşmesine neden olur.