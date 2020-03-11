Çok Fazla Uyumanın Sağlığa Zararları

Depresyon riskini arttır

Yapılan araştırmalarla çok fazla uyumanın, depresyon riskini arttıran önemli nedenlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle gençlerin depresyonu uyuyarak geçirmeleri daha büyük ve riskli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Obeziteye neden olur

Gerektiğinden fazla uyumanın beraberinde getireceği bir diğer zarar ise obezitedir. 2010 yılında yapılan araştırma, çok fazla uyumanın obeziteye ve şeker hastalığına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Baş ağrısı

Çok fazla uyumak, beyinde bulunan nörotransmitterlerın dalgalanmasına neden olarak baş ağrısına yol açar.

Kalp hastalıklarına yol açar

Kardiyoloji birliğinin yaptığı araştırmalara göre çok fazla uyumak kalpte bir takım rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Bunun yanı sıra çok fazla uyumak nefes darlığı gibi sorunlara da yol açabilir.

Sırt ve bel ağrılarını neden olur

Sürekli oturur vaziyette durduğunuzda yaşadığınız ağrılar gibi uzun süre uyumanın sonuca olarak da sırt ve bel ağrıları yaşayabilirsiniz. Uzun süre vücudu hareket ettirmemek sağlığımızı kötü etkiler. Kasların ve kemiklerin güçsüzleşmesine neden olur.