Çocukları Virüse Karşı Bilgilendiren İlk Kitap Raflarda!

Koronavirüs… Covid-19… Pandemi… Sosyal mesafe… Mart ayından bu yana hayatımızda büyük değişikliklere neden olan bu kavramları yetişkinler bile anlamakta ve alışmakta zorluk çekerken çocuklar için çok daha zorlu bir süreç yaşanıyor.

2019 yılında ‘Ve ilk sözcüklerin heyecanı düşer İlksatır’a’ sloganıyla yayın hayatına başlayan İlksatır Yayınevi, önceliği çocuklara vererek, ilk kitabı ‘Doktor Tıptıp ile Kahramanlık Listesi’ni, ücretsiz olarak e-kitap ve sesli kitap olarak internet sitesinden yayınladı.





‘Küçük Kurbağa’ eşliğinde el yıkama

Kitapta, Doktor Tıptıp, mart ayından itibaren Koronavirüs nedeniyle içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecini çocuklara küçük Can’ın soruları üzerinden çizdiği resimler ile anlatıyor. “Koronavirüs ve Covid-19 nedir?”, “İnsanlara nasıl bulaşıyor?”, “Virüsten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?”, “Virüs bulaşırsa ne olur?”, “Bu süreçte en güvenli yer neresi?”, “Çevremizdeki kahramanlar kimler?” gibi soruları tek tek yanıtlayan Doktor Tıptıp, ardından da küçük Can ile birlikte virüsle savaşan kahramanlardan biri olmak için ne yapılması gerektiğini anlatan 7 maddelik bir ‘Kahramanlık Listesi’ hazırlıyor.

“Maske takılacak, eller sık sık yıkanacak, pencereler sık sık açılıp ev havalandırılacak, sosyal mesafe korunacak, sağlıklı beslenilecek, meyve ve sebze tüketilecek, bol su içilecek, yeterli uyku alınacak, duygularımız ailemizle paylaşılacak” maddelerinin yer aldığı Kahramanlık Listesi’nde özellikle ellerin ‘Küçük Kurbağa’ şarkısının nakaratını iki tur söyleyecek kadar bol köpüklü bir şekilde yıkanması gerektiği vurgulanıyor.