Çocuklar Evde Oyun Değil, Kodlama Öğreniyor

Uzaktan eğitimle beraber verilen eğitimin kalitesi de büyük önem taşıyor. Çocukların online eğitim aldıkları bu dönemde destekleyici ve uygulamalı dersler çok faydalı oluyor.

Bilim ve teknolojinin bir arada olduğu kodlama ve STEM eğitimleriyle öğrenciler erken yaşta kendilerini geliştirerek geleceğe hazırlanıyor. Öğrenciler, kodlama dersi ile hayal edip, üretip, tasarlarken STEM uygulamalarıyla ise STEM’in açılımı olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde pozitif deneyimler yaşıyorlar. Böylelikle çocuklarda okul öncesi dönemde başlayan merak duygusu, akademik program ile de desteklenerek öğrencilerin teknolojik yenilikleri kavraması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi sağlanıyor.

Uzaktan Eğitimde Online Maker Hareketi Okul Kültürünü Evlere Taşıyor

Kodlama ve STEM alanındaki uzman kadrosu ve kapsamlı akademik programıyla dikkat çeken İELEV Okulları, anaokulundan itibaren uyguladığı bu programı uzaktan eğitimde de uygulayarak çocuklara problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği içinde çalışma gibi becerileri bir arada kazandırıyor. Teknolojiyi ve “kendin yap” kültürünü birleştiren “Online Maker Hareketi” okul kültürünü evlere taşıyarak, öğrencilerde yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi, donanım ve eğlenceli bir ortam yaratıyor; tüketen değil, üreten bireyler olmalarını destekliyor. Öğrenciler eğitimini aldıkları konular ile ilgili hayal ettikleri ve gerçek dünya problemlerine çözüm getirecek projeleri hayata geçirebiliyor.