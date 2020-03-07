Çocuklar Duymasın Ekibi, Şimdi de Tiyatro Sahnelerinde!

Hemen buraya tıkayarak indirimli biletlerinizi alın, özlenen ekibi yeniden, üstelik canlı olarak izlemenin keyfine varın.

Bu bir ilandır.

Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç’in uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesine vesile olan oyun, izleyicileri bolca eğlendiriyor ve gerçek dünyadan birkaç saatliğine koparıp, tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Oyunda; Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Rabia Armağan, Zuhal Yalçın gibi sevilen isimler rol almakta. Oyunun konusu ise şöyle: Muhafazakâr parti bakan yardımcısı Richard Willey, muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte Westminister Oteli’ne kalmaya gitmesi anlatılıyor. Richard’ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler için Özel Kalem Müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkan oyun senenin en iddialı komedisi olarak gösteriliyor. Bu keyifli oyunu görmek için kendiniz ve sevdikleriniz için indirimli biletlerinizi buradan satın alabilirsiniz.

Her sahnelenişinde aynı yoğun ilgiyle izlenen İkinin Biri; tiyatro severlere keyifli vakit geçirtmeye devam ediyor. Bu güzel oyunu kaçırmayın, indirimli bilet satın almak için buraya tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.