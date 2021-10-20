Çoban çökerten otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Çoban çökerten otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Çoban çökerten otu, Avrupa ve Çin'de çok uzun yıllar kullanılan alternatif tıp bitkisidir. Erkeklerin cinsel sorunları için önerilen çoban çökerten otu, sağlık konusunda değerli yararlara sahiptir.

Çoban Çökerten Otu Nedir?

Yüzyıllar boyunca Çin ve Avrupa'da kullanılan çoban çökerten otu, sert iğnelere sahiptir. İsmini bu sert iğnelerinden alan çoban çökerten otu, çeşitli ilaçların yapımında kullanılır. Tonik etkisini yapabilmesinin yanında, hormon arttırıcı özelliği bulunan bitkinin çok fazla faydası bulunuyor. Cinsel gücü arttırma konusunda doğru kullanımda yarar sağladığı gözlemlenmiştir.

Çoban Çökerten Otu Ne İşe Yarar?

Dünyanın her yerinde ismi bilinen çoban çökerten otu, Orta Doğu ve ülkemizde sıkça tercih ediliyor. Vücudun düzenleyicisi olarak yarar sağladığı biliniyor. En önemli yararlarından birisi de spor yapan kişilere enerji anlamında destek sağlayabiliyor olmasıdır.

Çoban Çökerten Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Çoban çökerten otu, Amerika, Asya ve Avrupa'da sıklıkla yetişen bitki türlerindendir. Ülkemizin; Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha çok bulunur. Bu yörelerimizde, demir dikeni veya çarık dikeni olarak anılmaktadır.

Çoban Çökerten Otu Hangi Mevsimde Olur?

Çoban çökerten otunun yaprak açtığı mevsim ilkbahardır. İlkbaharda açılan yapraklar yaz mevsimine doğru solmaya başlamaktadır. İlkbahar mevsiminde yaprakları açtıktan 1 ay sonra toplanması tavsiye edilir.

Çoban Çökerten Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çoban çökerten otunun yetiştiriciliği yapmak isteyenler bahçelerinde ya da tarlalarında bunu yapabilirler. Çoban çökerten otunun istediği mevsim şartları sağlanırsa, farklı bölgelerde yetiştiriciliği yapılabilir.

Çoban Çökerten Otu Nasıl Kullanılır?

Çoban çökerten otunun en yaygın şekilde kullanımı, toz haline getirilip kaynatılmasıdır. Çoban çökerten otunu içmeden önce, uzman doktorunuza danışmanız gerekir.

Çoban Çökerten Otu Kullanımı

Ortalama 1 su bardağı suyu kaynatın. Üzerine 1 çay kaşığı kuru toz çoban çökerten otu ekleyin. 15 dakika üzerini kapatarak bekletin. Hazırladığını içeceği içebildiğiniz gibi soğumasını bekleyerek kür şeklinde kullanabilirsiniz.

Çoban Çökerten Faydaları Nelerdir?

Çoban çökerten otunun sporcular tarafından kullanılması öneriliyor. Kasları arttırdığı gibi fiziksel performansı yükselmesini sağlar. Enerji verir.

Kullanan kişilere hem ruhsal hem fiziksel birçok fayda sağlar.

Erkeklerde cinsel gücün artmasını destekler.

Prostat rahatsızlığını azaltıcı etkileri olduğu söylenebilir.

Şeker hastalarında kullanımı uygundur. Damar tıkanıklıklarını minimum seviyelere indirir.

Yüksek tansiyon hastalığı olan kişilerde dengeleyici görev görür.

Damarlardaki plakların giderilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Yapılan bazı araştırmalarda gözlere faydası olabileceğini göstermiştir.

Kan içerisindeki yağ oranının dengelenmesine yardımcı olur.

İdrar yolları için enfeksiyon azaltıcı etkileri bulunur.

Çoban Çökerten Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Çoban çökerten otu birçok sağlık sorununun giderilmesinde işe yarayan bitkidir. Kadınlarda rahim büyümesini destekler. Kanama dönemlerinde, kanama oranını azaltır. İdrar kaçırma sorunu yaşayanlara iyi geldiği belirtilir.

Çoban Çökerten Otu Zararları Var mıdır?

Çoban çökerten otunun en yaygın yan etkisi kusma veya mide bulantısıdır.

Baş ağrılarını hafif şekilde artırabilir.

16 yaş altı çocukların kullanması uygun değildir.

Emzirenler, hamileler, kronik hastalığı olanlar, alerjik hastalıkları olanlar ve devamlı ilaç kullananlar tüketmemelidir.

Çoban Çökerten Otu Nerede Satılır?

Çoban çökerten otu aktar dükkanlarında bulunur. Ayrıca güvenilir bitkisel ürünler satan internet sayfalarında satın alınabilir. Çoban çökerten otu uzman doktorların tavsiyesi alınmadan, kulaktan duyma bilgilerle tüketilmemelidir.