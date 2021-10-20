Çoban çantası otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Çoban çantası otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

İnsanlar tarafından pek çok ot ismi dikkat çekmektedir. Hatta bu otların kullanımı, faydaları araştırılmaktadır. Buna göre de bireyler gerekli gördükleri otları firmalardan satın alabilecekleri gibi doğada da bulabilmektedir. Çoban çantası otu da ismiyle dikkat çeken şifalı otlar arasında yerini almaktadır.

Çoban Çantası Otu Nedir?

Turp ailesine ait olan ve yapısı oldukça küçük ölçekli olan ot çeşidine çoban çantası otu denmektedir.

Çoban çantası otu yine yapısı gereği uygunluğu düşünüldüğünde arazi, tarla, çayır gibi pek çok alanda yetişmektedir. Bazı bireyler ise çoban çantası otunu evinde de yetiştirmek isteyebilmektedir. Bu bakımdan da saksıda rahatlıkla yetiştirilebilen bir ot tarzıdır.

Çoban Çantası Otu Ne işe Yarar?

Çoban çantası otu en çok B ve C vitamini eksikliği yaşayan insanlar açısından önemlidir.

Bunun nedeni ise çoban çantası otunun içinde bol miktarda C ve B vitamininin bulunmasıdır. Dolayısıyla da bu vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkan sorunların giderilmesinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda çoban çantası otunun içinde potasyum da bulunmaktadır. Bu da bireylerin vücudunun doğru şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Çoban Çantası Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Çoban çantası otunun Latince ismi Capsella bursa pastoris olarak bilinmektedir. Bu otun ana vatanı ise Akdeniz havzası alanlarıdır. Türkiye ülkesinin çeşitli bölgelerinde çoban çantası otu yetiştirilebilmektedir. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Anadolu, Trakya bölgelerinde çoban çantası otu yetişmektedir.

Çoban Çantası Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çoban çantası otunun yetiştirilme evreleri yani süreçleri bulunmaktadır. Bu ot Ocak ayından Aralık ayına kadar geçen arada çiçek açmaya başlar ve tohum döker. Buradan da anlayacağımız gibi çoban çantası otu kış aylarının sert geçmeyen topraklarında yetişmektedir. Bu aslında bakıldığında dört mevsim çiçek açmaktadır. Bununla beraber tohum da dökmektedir. Bunun nedeni ise otun çiçeklerinin hem erkek hem de dişi organlarını bulundurmasıdır dolayısıyla da kendi kendini çoğaltmaktadır.

Çoban çantası otu yetiştiriciliği elbette ki mümkündür. Hatta bu otu ev ortamında saksıda yetiştirenler bile mevcuttur. Önemli olan çoban çantası otunun yetişmesi için uygun hava koşullarının, su koşullarının ve toprak koşullarının sağlanmasıdır.

Çoban Çantası Otu Nasıl Kullanılır? Çoban Çantası Otunun Kullanımı

Çoban çantası otunun nasıl kullanıldığını anlamak için piyasada bu otun nasıl ne şekilde ve ne çeşitte satıldığını bilmek gerekir. Bu ot yağ, çay ve kuru ot şeklinde satılmaktadır.

Örneğin yağ şeklinde satılan çoban çantası otu deride olabilecek iltihap ve enfeksiyon hastalıkların giderilmesi için ciltte kullanılmaktadır.

Çaban çantası otunun kurutulmuş çay hali ise demlenerek içilmektedir. Hatta bu otun demlenmesi de oldukça basittir. Sıcak suyun içine bir tutam bu ottan attığınızda demlenmesi için de on dakika beklediğinizde nefis bir çay elde edebilirsiniz.

Çoban Çantası Otunun Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Çoban çantası otunun iyi geldiği şeyler faydalarıyla kıyaslandığında önemli düzeydedir. İşte çoban çantası otunun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

Anemi gibi C vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklarda etkili olmaktadır.

Bu otun içinde bol miktarda B ve C vitamini yer almaktadır.

Ot aynı zamanda sadece vitamin olarak değil potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor açısından da çok zengindir.

Otun en dikkat çeken faydası ise kanamayı durduran bir etken madde olmasıdır.

Hücre zarı yapısını yenilemek ve temiz hale getirmek amacıyla çok güçlüdür.

Sinirlerin zarar görmesi sonucunda el, ayak gibi organlarda uyuşma, zayıflık ve ağrı gibi olumsuz etkenlerin giderilmesinde bu ot faydalıdır.

Hemeroid şikayetlerini en az seviyeye indirmede olumlu etkileri bulunmaktadır.

Çoban Çantası Otunun Zararları Var mıdır?

Çoban çantası otunun kullanım miktarı elbette ki önemlidir. Bu otun fazla düzeyde kullanılması bazı olumsuz etkilere yani zararlara sebep olabilmektedir. Kontrolsüz kullanım gastrointestinal rahatsızlıklara neden olmakla birlikte beyinde geri dönülmez hasar bırakabilmektedir. Aynı zamanda fazla tüketimi kas işlevini bozabilmektedir. Bu yüzden kullanım miktarı ve dozu son derece önem arz etmektedir.

Çoban Çantası Otu Nerede Satılır?

Doğal çoban çantası otunu istediğiniz kıvamda yani istediğiniz çeşitte bazı büyük marketlerde ve özellikle de aktarlarda bulabilirsiniz. Aynı zamanda doğal tarım ürünlerinin satıldığı dükkanlardan tohumunu da alabilir ve evinizde de yetiştirebilirsiniz.