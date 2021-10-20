Çivit otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Çivit otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Çivit otu; acı tadı bulunan fakat güzel kokusu bulunan, sağlık için de yararlı bitkiler içerisinde yer almaktadır. Çivit otu; birden fazla kez ekilmektedir. Çivit otu; dağ bitkisi özelliklerini taşımakta olup, sağlık adına oldukça önemli maddeleri bünyesinde barındırmaktadır.

Çivit Otu Nedir?

Çivit otu; yetiştiği iklime göre tam anlamıyla dağ bitkisi özelliklerini taşımaktadır. Turpgiller ailesine mensup olan bu bitki, halk dilinde daha çok ''çivit mavisi'' şeklinde isimlendirilmektedir. Bitkinin anavatanı; Avrupa, Avrasya, Batı Asya ve Kafkasya olarak bilinmektedir. Bitkinin yararları çok fazla olmakla beraber, birden fazla kullanım biçimi bulunur. Zeytin yapraklarını anımsatan yapraklara sahiptir. Bitkinin yaprak, çiçek ve çekirdek bölümleri insan sağlığının pek çok kısmına yarar sağlamaktadır. Çivit otuyla saç ve cilt bakımını yapılmaktadır.

Çivit Otu Ne İşe Yarar?

Çivit otu; cilt bakımı ve saç bakımı için kullanılmasının yanı sıra insan sağlığı açısından çok önemli yararlara sahiptir. Bununla beraber boğazda kaşıntı ve tahrişi gideren maddeleri bünyesinde bulunduran çivit otu; gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olur. Gripten ötürü meydana gelecek nefes darlığı gibi problemler için oldukça yararlıdır.

Çivit Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Çivit otu; Avrupa, Avrasya, Batı Asya ve Batı Kafkasya'da bulunmakta olup, bu bölgelerde yetişmektedir.

Çivit Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çivit otu; dağ bitkisi özelliklerini taşımaktadır. Bununla beraber çivit otuna her mevsim ulaşmak mümkündür.

Çivit Otu Nasıl Kullanılır? Çivit Otunun Kullanımı

Çivit otu; değişik biçimlerde kullanılan bir bitki çeşididir. Kurutulmasından sonra çay olarak tüketilebilir. Çay şeklinde kullanmak için; kaynayan su içine bir tutam kadar çivit otu eklemek ve 10 dakika kadar beklemek yeterlidir. Çivit otunun kına ile karıştırılması ve saça uygulanması da mümkündür. Saç derisi için oldukça sağlıklı olan çivit otu; kına, saç boyası gibi saç bakım ürünlerine katılabilir.

Çivit Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Çivit otunun yararları;

- Çivit otu; içerisinde bulundurduğu maddelerden ötürü, insan vücudunda oluşan yaraların daha hızlı biçimde iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

- Bağışıklığın dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı güçlü olmasına olanak tanır.

- Çivit otu; bedenin herhangi bir yerindeki iltihaplanmayı azaltır. İltihap kurutan özelliği olan çivit otu, oldukça eski zamanlardan beri kullanılmaktadır.

- Çivit otu; saç dökülmelerine karşı etkilidir. Sürekli kullanımda, saçların ölü hücrelerden kurtulmasına yardımcı olur.

- Çivit otu; ciltteki egzama probleminden, sivilcelerden ve aknelerden kurtulmak için birebirdir.

- Çivit otu; kabakulak hastalığına karşı oldukça etkili bir bitkidir.

- Çivit otu; saçların daha parlak görünmesine yardımcı olur.

Çivit Otunun Zararları Var mıdır?

Çivit otu; özellikleri açısından incelendiği zaman pek bir zararı yoktur. Ancak bağırsakların üzerinde çık etkili olmasından ötürü uzun zamanlı ve aşırı tüketimden kaçmak önemlidir. Bunun dışında emziren ve gebe annelerin çivit otu kullanmaları konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden; gebe ve emziren annelerin çivit otunu mümkün olduğunca kullanmaması gerekmektedir.

Çivit Otu Nerede Satılır?

Çivit otu; aktarlarda satılan bir bitkidir. Çivit otunu aktarlarda, çiçek ve fide satan yerlerde bulmak mümkündür.