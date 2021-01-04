Çıplak Uyumanın 8 İlginç Faydası!

Çıplak uyumak daha mı sağlıklı?

Çıplak uyumak, vücudun doğal soğuma sürecini hızlandırabilir. Bu da sadece daha hızlı uykuya dalmanıza değil, aynı zamanda uykuda kalmanıza da yardımcı olur. Yüksek kaliteli uyku, stresi azaltır, bağışıklığı arttırır ve metabolik sağlığı iyileştirir.

Öte yandan çıplak uyumak, tek başına ya da partnerle fark etmez, öz güven ve yakınlığı güçlendirebilir.

Çıplak uyumanın faydaları

1. Daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir

Araştırmalara göre, uyku sırasında insan vücudunda sıcaklık düşer ve uyandıktan sonra yükselir. Çıplak uyumak bu soğuma sürecini başlatabilir ve bu da daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

2. Uyku kaliteniz artar

Uyku kalitesini bozan şeylerin başında gece terlemek geliyor. Gece terlediğinizde uyanırsınız ve kıyafetlerinizi çıkarmak ya da üstünüzü değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu da uykunuzu böler. Çıplak uyumak ise terlemenize engel olur, gece daha rahat uyumanızı sağlar. Kaliteli bir uyku ise; stresi azaltmak ve bağışıklığı güçlendirmek başta olmak üzere sayısız fayda sağlar.

3. Cildinize iyi gelir

Uyku sırasında yanlış kumaşlar tercih etmek cildin nefes almasına engel olarak cilt sorunlarına neden olabilir. Öte yandan kıyafetler varken vücudun sıcaklığının dengelenmesi daha zordur. Tüm bunlar ciltte sivilceye, kuruluğa neden olabilir. Çıplak uyumak ise cildinizin uyku sırasında nefes almasına yardımcı olur.

4. Vajinal sağlığı geliştirebilir.

Özellikle kadınlar için çıplak veya en azından iç çamaşırı olmadan uyumak, maya enfeksiyonu gelişme riskini azaltarak vajinal sağlığı geliştirebilir. Maya enfeksiyonları, vajinanın pH seviyesinde bir değişiklik, hormonal dengesizlik veya nemdeki artış nedeniyle mayada aşırı büyüme yaşadığında ortaya çıkar. Çıplak uyumak vajinanın 'nefes almasına' izin verebilir.

5. Erkek doğurganlığını destekleyebilir

Doğurganlık tedavisinde olan 656 erkek üzerinde yapılan çalışmada, daha dökümlü çamaşır giyen erkeklerin, dar iç çamaşırı giyenlere göre daha yüksek sperm sayısına sahip olduğu sonucuna varıldı. Çıplak uyumanın doğurganlığı artırabileceğini kanıtlayacak hiçbir veri olmasa da, bu araştırma gevşek kumaşın sperm üretimi için faydalı olabileceğini öne sürüyor. Bol kumaş sperm sayısını koruyorsa, hiç giymemenin de etkisi olabilir.

6. Kendini sevmenin bir biçimi olabilir

Çıplak uyumanın birçok psikolojik faydası var. Size doğrudan cildinizi deneyimlemeniz için bir yol verir ve vücudunuzu duyusal olarak takdir etmeniz için bir fırsat yaratır. Yatakta ellerinizi kollarınızın üzerinde gezdirmek veya bir elinizin göğsünüze ve karnınıza yaslanmasına izin vermek sizin için rahatlatıcı olabilir.

7. Negatif beden imajını ve utancı parçalamaya yardımcı olabilir

Pek çok insan, özellikle de kadınlar, hayatlarının bir noktasında açık veya gizli şekilde vücutlarından utanıyor. Bu olumsuz mesajlar cinsel tatminsizliğe ve libido düşüşüne neden oluyor. Çıplak uyumak, bedeninizle ilgili olumsuz mesajlar ve düşünceleri bazılarını etkisiz hale getirebilir.

8. Partnerinizle olan ilişkinizi de geliştirebilir

Çıplak uyumak, eşinizle ilişkinizi birkaç nedenden dolayı geliştirebilir. Bedeninizde kendinizi rahat hissetmeye başladığınızda, araştırmalar cinsel tatmin yaşama olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ten tene temas, partnerler arasında bağlanma duygularını artırabilen 'aşk hormonu' oksitosinin salgılanmasına yardımcı olur.