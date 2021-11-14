Cinsel Yönelim Nedir, Kaç Yaşında Olur? Cinsel Yönelim Türleri

Cinsel kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynayan cinsel yönelim nedir, kaç yaşında olur ve türleri nelerdir merak edilen konular arasında yer alıyor. Kişilerin karşı cinsiyete, hemcins veya cinsiyete veya birden fazla cinsiyete karşı romantik veya Cinsel çekim hissetmeye yönlendiren bir his olan cinsel yönelim hakkında merak edilenler haberimizde...

Cinsel yönelim nedir?

Cinsel yönelim tanımlarının çoğu ruh bilimsel (kişinin erotik arzusunun doğrultusu gibi) ya da davranışsal (arzulanan kişinin cinselliğine dair) ögeler içerir.

Cinsel yönelim kaç yaşında olur?

Cinsel yönelimi etkileyen biyolojik yatkınlıklar, cinsel organlar, genetik yapı ve hormonlar doğumdan önce belirlenir. Ancak uzmanlara göre, doğuştan gelen bu özellikler cinsel yönelimin tek belirleyicisi değildir. Çevresel faktörler ve sosyal alan da cinsel yönelimin açığa çıkmasında ya da tetiklenmesinde etkili bir rol oynar.

Cinsel yönelim türleri

Cinsel yönelim genellikle karşıcinsellik (heteroseksüellik), eşcinsellik (homoseksüellik), biseksüellik, altında toplanır. Bununla beraber aseksüellik (diğerlerine olan romantik veya cinsel çekim eksikliği) de bazen dördüncü kategori olarak tanımlanır. Bu kategoriler cinsel kimliklerin daha ayrıntılı dünyasını yönleridir. Örneğin, insanlar panseksüel veya poliseksüel veya hiçbirinden olmak gibi diğer etiketleri de kullanabilir.