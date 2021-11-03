Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir, Nasıl Teşhis Edilir? Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Bazılarının ölümle sonuçlanabileceği cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel yaşamın ne kadar ciddiye alınması gerektiğini gösterir. Ciltten cilde temas yoluyla bulaşan bu haftalıklar kimi zaman enfeksiyon şeklinde belirti gösterirken bazen de anlaması zor semptomlar gösterebilir. Peki, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, cinsel temas yoluyla bir kişiden diğerine geçen enfeksiyonlardır. Temas genellikle vajinal, oral veya anal sekstir. Ancak bazen diğer yakın fiziksel temas yoluyla yayılabilirler. Bunun nedeni, herpes ve HPV gibi bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların ciltten cilde temas yoluyla yayılmasıdır.

Bununla birlikte 20'den fazla cinsel yolla bulaşan hastalık türü vardır.

Klamidya

Genital uçuk

Bel soğukluğu

HIV/AIDS

HPV

Kasık biti

Frengi

Trikomoniyaz





Cinsel yolla bulaşan hastalıklar neden olur?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara bakteri , virüs ve parazitler neden olabilir .

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kimlerde görülür?

Çoğu cinsel yolla bulaşan hastalık hem erkekleri hem de kadınları etkiler, ancak çoğu durumda neden oldukları sağlık sorunları kadınlar için daha şiddetli olabilir. Eğer hamile bir kadın cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birine sahipse, bebek için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle hamileyken cinsel temasta gerekli önlemler alınmalıdır.





Cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar her zaman semptomlara neden olmaz veya sadece hafif belirtiler gösterebilir. Yani bir enfeksiyona sahip olmak ve bunu bilmemek mümkündür. Ama yine de partnerinize aktarma tehlikesi taşırsınız. Bunun yanında genellikle görülen bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri şu şekildedir;

Penis veya vajinadan olağandışı akıntı

Genital bölgede yaralar veya siğiller

Ağrılı veya sık idrara çıkma

Genital bölgede kaşıntı ve kızarıklık

Ağız içinde veya çevresinde kabarcıklar veya yaralar

Anormal vajinal koku

Anal kaşıntı, ağrı veya kanama

Karın ağrısı

Ateş

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nasıl teşhis edilir?

Cinsel olarak aktifseniz, cinsel yolla bulaşan hastalık riskiniz ve test yaptırmanız gerekip gerekmediği konusunda sağlık uzmanınızla konuşmalısınız. Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık genellikle semptomlara neden olmadığı için bu özellikle önemlidir.

Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar fiziki muayene sırasında veya vajina, penis veya anüsten alınan bir yara veya sıvının mikroskobik incelemesi yoluyla teşhis edilebilir. Kan testleri diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkları teşhis edebilir.





Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavileri yöntemleri nelerdir?

Antibiyotikler, bakteri veya parazitlerin neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıkları tedavi edebilir. Virüslerin neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi yoktur, ancak ilaçlar genellikle semptomlara yardımcı olabilir ve enfeksiyonu yayma riskinizi azaltabilir.

Lateks prezervatiflerin doğru kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma veya yayılma riskini büyük ölçüde azaltır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Enfeksiyondan kaçınmanın en güvenilir yolu anal, vajinal veya oral seks yapmamaktır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar önlenebilir mi?

Lateks prezervatiflerin doğru kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma veya yayılma riskini büyük ölçüde azaltır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Sizin veya partnerinizin latekse alerjisi varsa poliüretan prezervatif kullanabilirsiniz. Enfeksiyondan kaçınmanın en güvenilir yolu anal, vajinal veya oral seks yapmamaktır. Ayrıca HPV ve hepatit B'yi önlemek için aşılar vardır .