Cinsel Tiksinti Bozukluğu Nedir, Kimlerde Görülür? Cinsel Tiksinti Bozukluğu Tedavisi

İşte cinsel tiksinti bozukluğu hakkında tüm merak edilenler...

Cinsel tiksinti bozukluğu nedir?

Cinsel tiksinme bozukluğu, sürekli veya tekrarlayıcı bir şekilde kendi cinselliği veya başka bir kişiyle cinsel ilişki kurma konusunda aşırı tiksinti duyma, cinsellikten tamamen ya da kısmen kaçınma durumudur.

Cinsel tiksinti bozukluğu kimlerde görülür?

Diğer anksiyeteye dayalı bozukluklar veya panik bozuklukları sergileyen kişilerde yaygın olsa da, cinsel tiksinme bozukluğu cinsel travma öyküsü olan kadınlarda özellikle daha yaygındır.

Cinsel tiksinti bozukluğu tedavisi

Austin Texas Üniversitesi'nde Cinsel Psikofizyoloji Laboratuvarı Cindy M. Meston belirtiyor cinsel tiksinti bozukluğu olan bazı açılardan, bir çok daha benzer anksiyete bozukluğu bir cinsel bozukluğa olandan. Bu nedenle tedavilerin çoğu aşırı kaygı ile uğraşanlara benzer.

Meston, cinsel isteksizlik bozukluğunun genellikle kaygı azaltma teknikleri kullanılarak tedavi edildiğini açıklıyor:

Sistematik duyarsızlaştırma: Bu, her biri artan kaygı seviyelerine neden olan cinsel etkinliklerin bir listesini oluşturmak için bir terapistle çalışmayı içerir. Hasta daha sonra terapisti ile denetimli gevşeme egzersizleri yaparken kaygıya neden olan uyaranlara maruz kalacaktır. Hasta ve terapist, kişi belirli bir uyaran tarafından artık yoğun kaygı hissetmeyene kadar seanslar boyunca birlikte çalışır. Ardından, listeden bir sonrakine geçerler. Hasta, terapistle birlikte tüm uyaranlar listesinden geçtikten sonra, eşiyle birlikte her bir uyaran üzerinden aynı teknik başlatılır.

Bütünleştirici tedavi: Bu, doktorlardan, psikologlardan, seks terapistlerinden ve hatta belki bir fizyoterapistten gelen tedavileri birleştirir.

Tıbbi tedavi: Bu, tedavi yöntemi ilaçla tedaviyi içerir. Cinsel isteksizlik bozukluğu olan kişiler için reçete edilecek ilaçların çoğu, diğer anksiyete bozuklukları olanlara da yaygın olarak reçete edilecektir .

Psikolojik tedavi: Bu, bir seks terapisti ile çalışmayı içerir . Kurul onaylı bir terapist olması oldukça önemlidir.