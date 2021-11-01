Cinsel İlişkiden Sonra Karın Ağrısı Olur Mu, Neden Olur?

Hayati bir tehlikesi olmasa da cinsel ilişki sonrasında karın ağrısı cinsel yaşamınız dahil günlük hayatı kısıtlayıcı bir etkide bulunabilir. Uzmanlar, çoğu zaman cinsel ilişki sonrasında karın ağrısının gaz ve derin oenetrasyondan kaynaklandığını ifade ederler. Peki cinsel ilişki sırasında karın ağrısı olmaması için nelere dikkat etmeli, neden olur? İşte cinsel ilişkide karın ağrısı hakkında merak edilenler...

Cinsel ilişkiden sonra karın ağrısı neden olur?

Bazı durumlarda, karın ve mide ağrısı dış stres faktörlerinden veya bulunduğunuz pozisyondan kaynaklanır. Ayrıca altta yatan bir durumun işareti olabilir:

Duygusal tepki

Seks, midenizi etkileyebilecek heyecandan endişeye kadar her türlü duyguyu harekete geçirebilir. İlişki sorunları , günlük stres ve seksle ilgili kaygı , karın ve pelvik kaslarınızın gerilmesine veya mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabilir .

Derin nüfuz

Derin penetrasyon , vajinal ve anal seksten sonra da ağrıya neden olabilir. Bu ağrı genellikle geçicidir ve pozisyon değiştirdiğinizde veya vücudunuzun dinlenmesine izin verdiğinizde geçer. Ağrıyı önlemek için farklı bir pozisyon çalışırken sert hareketlerden kaçınmanızda fayda var.

Orgazm

Orgazm sırasında pelvik kaslarınız kasılır. Bazı insanlar için bu kasılmalar alt karın ve pelviste ağrılı kas spazmlarına neden olur. Orgazm sırasında veya sonrasında ağrı disorgazmi olarak da bilinir.

Cinsel ilişki sonrası ağrı kimlerde görülür?

Dizorgazmi denilen cinsel ilişki sonrasında karın ve mide ağrıları yaygın olarak aşağıdaki kişilerde görülebilir;

Hamileler

Yumurtalık kistleri

Pelvik inflamatuar hastalığı olanlar

Kronik pelvik ağrı sendromu olanlar

Gaz

Penetran seks havayı vajinaya veya anüse itebilir. Hava sıkışırsa, üst karnınızda veya göğsünüzde gaza bağlı ağrı yaşayabilirsiniz.

Gaz ağrısı hareket ediyormuş gibi hissetme eğilimindedir, bu nedenle bu ağrı diğer bölgelere yayılabilir. Gazı çıkardıktan sonra semptomlarınız azalmalıdır .

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları genellikle idrar yolunuzun alt kısmını içerir.

Pelvik ve karın ağrısı ile birlikte şunları yaşayabilirsiniz:

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Artan idrar sıklığı

Bulanık idrar

Kanlı idrar

Rektal ağrı

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon

Bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genellikle asemptomatiktir. Semptomlara neden olduklarında karın ağrısı mümkündür.

Ayrıca şunları da yaşayabilirsiniz:

Pelvik bölge hassasiyeti

idrar yaparken ağrı veya yanma

Kötü koku

Düzensiz bağırsak sendromu

Düzensiz bağırsak sendromu, mide ağrısına neden olabilen gaz ve kramplar da dahil olmak üzere bir dizi gastrointestinal semptomlara neden olur. Özellikle penetran cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrılı olabilir.

Düzensiz bağırsak sendromunun diğer semptomları şunları içerir:

Şişkinlik

İshal

Olağandışı dışkı

Yumurtalık kisti

Yumurtalık kistleri, yumurtalıklarınızın içinde veya yüzeyinde gelişebilen sıvı dolu keselerdir. Genellikle birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolurlar.

Genellikle ağrısız olmalarına rağmen, büyük kistler alt karın ağrısına neden olabilir. Bu ağrı penetrasyon sırasında veya sonrasında yoğunlaşabilir.

Diğer semptomlar şunları içerir:

Şişkinlik

Mide bulantısı

Kusma

Rahim miyomları

Miyom olan ortak noncancerous büyümeleri. Her zaman semptomlara neden olmazlar. Yaptıklarında, semptomlar miyom boyutuna ve konumuna göre değişebilir.

Bazı insanlar için vajinal penetrasyon, pelvik ve alt karın ağrısını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Diğer semptomlar şunları içerebilir: