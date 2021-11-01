Cinsel İlişkiden Sonra Karın Ağrısı Olur Mu, Neden Olur?
"Cinsel ilişki sonrası mide, kas ve karın ağrısı gibi kramplar yaygın olarak görülmektedir. Genelde kadınların karşılaştığı bir durum olsa da cinsel ilişkiden sonra karın ağrısı erkeklerde de rastlanabilir. Bu haberimizde bazı durumlarda cinsel ilişkinin pozisyonundan kaynaklanan cinsel ilişkiden sonra karın ağrısı nedenlerini paylaşıyoruz. İşte cinsel ilişkiden sonra karın ağrısı olur mu, neden olur sorularının yanıtları..."
Hayati bir tehlikesi olmasa da cinsel ilişki sonrasında karın ağrısı cinsel yaşamınız dahil günlük hayatı kısıtlayıcı bir etkide bulunabilir. Uzmanlar, çoğu zaman cinsel ilişki sonrasında karın ağrısının gaz ve derin oenetrasyondan kaynaklandığını ifade ederler. Peki cinsel ilişki sırasında karın ağrısı olmaması için nelere dikkat etmeli, neden olur? İşte cinsel ilişkide karın ağrısı hakkında merak edilenler...
Cinsel ilişkiden sonra karın ağrısı neden olur?
Bazı durumlarda, karın ve mide ağrısı dış stres faktörlerinden veya bulunduğunuz pozisyondan kaynaklanır. Ayrıca altta yatan bir durumun işareti olabilir:
Duygusal tepki
Seks, midenizi etkileyebilecek heyecandan endişeye kadar her türlü duyguyu harekete geçirebilir. İlişki sorunları , günlük stres ve seksle ilgili kaygı , karın ve pelvik kaslarınızın gerilmesine veya mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabilir .
Derin nüfuz
Derin penetrasyon , vajinal ve anal seksten sonra da ağrıya neden olabilir. Bu ağrı genellikle geçicidir ve pozisyon değiştirdiğinizde veya vücudunuzun dinlenmesine izin verdiğinizde geçer. Ağrıyı önlemek için farklı bir pozisyon çalışırken sert hareketlerden kaçınmanızda fayda var.
Orgazm
Orgazm sırasında pelvik kaslarınız kasılır. Bazı insanlar için bu kasılmalar alt karın ve pelviste ağrılı kas spazmlarına neden olur. Orgazm sırasında veya sonrasında ağrı disorgazmi olarak da bilinir.
Cinsel ilişki sonrası ağrı kimlerde görülür?
Dizorgazmi denilen cinsel ilişki sonrasında karın ve mide ağrıları yaygın olarak aşağıdaki kişilerde görülebilir;
- Hamileler
- Yumurtalık kistleri
- Pelvik inflamatuar hastalığı olanlar
- Kronik pelvik ağrı sendromu olanlar
Gaz
Penetran seks havayı vajinaya veya anüse itebilir. Hava sıkışırsa, üst karnınızda veya göğsünüzde gaza bağlı ağrı yaşayabilirsiniz.
Gaz ağrısı hareket ediyormuş gibi hissetme eğilimindedir, bu nedenle bu ağrı diğer bölgelere yayılabilir. Gazı çıkardıktan sonra semptomlarınız azalmalıdır .
İdrar yolu enfeksiyonu
İdrar yolu enfeksiyonları genellikle idrar yolunuzun alt kısmını içerir.
Pelvik ve karın ağrısı ile birlikte şunları yaşayabilirsiniz:
- İdrar yaparken ağrı veya yanma
- Artan idrar sıklığı
- Bulanık idrar
- Kanlı idrar
- Rektal ağrı
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon
Bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genellikle asemptomatiktir. Semptomlara neden olduklarında karın ağrısı mümkündür.
Ayrıca şunları da yaşayabilirsiniz:
- Pelvik bölge hassasiyeti
- idrar yaparken ağrı veya yanma
- Kötü koku
Düzensiz bağırsak sendromu
Düzensiz bağırsak sendromu, mide ağrısına neden olabilen gaz ve kramplar da dahil olmak üzere bir dizi gastrointestinal semptomlara neden olur. Özellikle penetran cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrılı olabilir.
Düzensiz bağırsak sendromunun diğer semptomları şunları içerir:
- Şişkinlik
- İshal
- Olağandışı dışkı
Yumurtalık kisti
Yumurtalık kistleri, yumurtalıklarınızın içinde veya yüzeyinde gelişebilen sıvı dolu keselerdir. Genellikle birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolurlar.
Genellikle ağrısız olmalarına rağmen, büyük kistler alt karın ağrısına neden olabilir. Bu ağrı penetrasyon sırasında veya sonrasında yoğunlaşabilir.
Diğer semptomlar şunları içerir:
- Şişkinlik
- Mide bulantısı
- Kusma
Rahim miyomları
Miyom olan ortak noncancerous büyümeleri. Her zaman semptomlara neden olmazlar. Yaptıklarında, semptomlar miyom boyutuna ve konumuna göre değişebilir.
Bazı insanlar için vajinal penetrasyon, pelvik ve alt karın ağrısını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.
Diğer semptomlar şunları içerebilir:
- Regl döneminiz arasında veya sırasında ağır kanama
- Bir haftadan fazla süren adet dönemleri
- Kabızlık
- Sırt veya bacak ağrısı