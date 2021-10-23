Cinsel İlişki Sırasında Kasıkta Ağrı Neden Olur, Ağrı Olmaması İçin Ne Yapılmalı?

Cinsel ilişkide birleşme esnasında vajina girişi ve kasıklarda ağrı, acı ve batma gibi hisler oluşabilir. Bunun adına tıpta disparoni denmektedir. Cinsel ilişkiyi olumsuz etkileyen disparoni rahatsızlığı ya da vajinismus, kasıkta ağrıya ve kasılmayara neden olmaktadır.

Cinsel ilişki sırasında kasıkta ağrı neden olur?

Cinsel ilişki sırasında ağrı nedenleri hakkında Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ önemli bilgiler paylaştı.

"Cinsel birleşme sorasında yaşanılan ağrı, acı, yanma, batma gibi her türlü rahatsızlık verici hisleri ‘cinsel ilişki ağrısı’ (Disparoni) kapsamında tanımlıyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada oldukça sık görülen kadın ve erkeklerde rastlanılan bir cinsel fonksiyon problemidir. Amerikan Psikiyatri Derneği’nin 2013 de yayınlanan DSM 5 sınıflandırma sistemine göre ‘Vajinismus sorunu’ ile aynı kategoride; ‘Genitopelvik ağrı ve Birleşme Bozukluğu’ grubunda yer almaktadır.

Vajina girişinde, kızlık zarının hemen ön kısmında ince cilt dokusu ile kaplı anatomik bölgeye ‘vestibulm’ adını vermekteyiz. Vulvar Vestibulit Sendrom (VVS) bu bölgenin yangısına bağlı olarak cinsel ilişkide ağrı, acı, yanma, gibi şikâyetlerle kendisini gösteren bir cinsel problemdir. ‘Vulvar Vestibulitis’ ve ‘Vestibulodini’ gibi tıbbi terimlerle de ifade edilir."

Cinsel ilişki sırasında ağrı olmaması için ne yapılmalı?

Bazı yöntemlerle kendinizi sekse hazırlayarak ağrı hissini azaltmanız mümkün. Ancak vajinal bir problemden kaynaklanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, öncesinde bir jinekolog'tan yardım almanızı tavsiye ederiz.