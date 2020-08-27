Cinsel İçerikli Yazışmalar Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor!

Gittikçe kullanımı artan internetten cinsel içerikli yazışmalara birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Böyle ilişkilerde karşılıklı uyum, aynı ortamı paylaşma ve tensel beraberlik gibi cinsel ilişkinin belirleyici özellikleri bulunmuyor. Bu özellikler sadece gerçek bir partnerle olan cinsel beraberliklerde mümkün oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre dünyada 69.7 milyon kişi interneti cinsel aktiviteler için kullanıyor. Bunlar arasında cinsel sohbet, tartışma forumları ve pornografik resim- film gibi içerikler var. Araştırmalar, içe dönük, kendini ortaya koymada zorlanan, sosyal fobileri olan ve eleştiriye karşı hassas olan kişilerin internet ortamında daha rahat ettiklerini gösteriyor.

Cinsel sorunları gizliyor

Cinsel sorunları olan kişilerde sanaldan yazışmak performans endişesini azaltıyor. Daha rahat iletişim kurmayı sağlıyor, sorunları saklıyor. Problemleri olanlar internet ortamının sağladığı görünmezlik duvarları sayesinde kendilerini daha kolay ifade edebiliyor. Yine eşleriyle cinsel istek ve arzularını paylaşamayan, iletişim kuramayan, keyif veren davranışları eşiyle yaşayamayanlar için de sanal ortam rahatlık getiriyor. Uzun ilişkilerde cinsel ilişki sıklığı doğal bir düşüş gösterebiliyor. Bu nedenle ilişkisinde mutsuz olan, yenilik arayan veya cinsel cazibesini yitirdiğini düşünenler de bu tip ilişkilere rağbet ediyor.

Gerçek başarı değil

Sanal yazışmalarda başarılı olunsa da sosyal fobi, cinsel endişeler, performans kaygıları, sertleşme problemi gibi cinsel sorunlar gerçek hayatta devam ediyor. Gerçek ilişkileri sürdürmek için gereken cinsel iletişim eksik kalıyor. Bu tür bağımlılarda, uyku sorunları, sosyal hayattan uzaklaşma, ruh hali değişimleri ve cinsel isteksizlik, partnerlerinde de reddedilmişlik hissi, yalnızlık ve cinsel yakınlıkta azalma gibi sıkıntılar görülüyor.

Bitkisel ilaçlara dikkat edin

Testosteron eksikliği, penis damar ve sinirlerindeki yetmezlikler eşle yaşanan cinselliği olumsuz etkiliyor. Bu tip sorunlarda; cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu ve boşalma problemlerinde lokal ilaçlar, hormon tedavisi, şok dalga tedavisi, PRP, enjeksiyonlar tedavi seçeneklerini öneriliyor. Tedavi olurken mutlaka hekime danışın, internetten aldığınız bitkisel ilaçların çoğu tehlikeli, yan etkileri var. Problemlerin altında yatan ana neden bulunmadıkça, başarılı ve kalıcı tedavi mümkün değildir. Sorunları çözmezseniz, kendinizi depresif, başarısız ve kaygılı hissedebilirsiniz.