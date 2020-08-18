Cinsel İçerikli Rüya Görmek Ne Anlama Geliyor?

Öncelikle, seks hakkında rüya görmenin tamamen normal olduğunu bilmelisiniz. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi tarafından 2007'de yapılan bir araştırma, hayallerimizin yaklaşık yüzde 8'inin seks hakkında olduğunu ortaya koydu.

Rüyada cinsellik görmek ne anlama gelir?

Seks hakkında rüya görmek birçok farklı anlama gelebilir ve kimi hayal ettiğinize bağlı olabilir. Öte yandan cinsel içerikli rüyalar mutlaka seksle ilgili değildir. Cinsel rüyalar, bilinçaltınızın hayatınızı etkileyen her şeyle ilgili olabilir. Hayatınızın her alanındaki sorunları, arzuları ve umutları sembolize edebilirler.

Bir tanıdığınızı görmek...

Mesela rüyanızda bir tanıdığınız ile seviştiğinizi görmek onunla yatağa girmek istediğiniz anlamına gelmez. O kişiye hayran olduğunuz anlamına gelebilir. Öte yandan patronunuzu hayal etmek, onlarla daha derin bir düzeyde, yani profesyonel olarak bağlantı kurmak istediğiniz anlamına gelebilir.

Ünlü biri ile beraber olduğunuzu görmek...

Bir ünlüyle seviştiğinizi görmek spot ışıkları altında olma şansı aradığınızı ifade edebilir. Toplum içinde seks yaptığınızı görmek beyninizin size başkalarının hayatınızı ve ilişkilerinizi nasıl gördüğüne çok fazla takıldığınızı söyleme yolu olabilir.

Eski sevgilinizi görmek...

Eski sevgiliniz ile seviştiğinizi görmek, mevcut ilişkiniz hakkında pek çok şey söyleyebilir. Eğer eski sevgilinizi ara sıra rüyanızda görüyorsanız aklınızdan geçtiği anlamına gelebilir. Ancak eski partneriniz ile rüyalarınızda sık sık buluşuyorsanız, bu yeni ilişkinizde tatmin olmadığınızın göstergesi olabilir.

Rüya yorumlamak kolay bir şey değildir. Bazen derin anlamlar içerseler de çoğu zaman hiçbir şey ifade etmezler. Bazen rüyalar sadece rüyadır.