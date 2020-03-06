Çin Tuzu Alerjiyi Tetikleyebilir

MSG, özellikle sinir sistemi için toksik bir maddedir. Alerjileri tetikleyebilir, gözlerde harabiyete yol açabilir, insülin direncini hızlandırır.

Uzmanlar asıl adı 'Mono Sodyum Glutamat' (MSG) olan Çin tuzunun insan vücudunda olumsuz etki oluşturması nedeniyle kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Birçok hastalığa sebebiyet vermesi nedeniyle Çin tuzunun kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Çin tuzu, tat verici bir gıda katkı maddesidir. Gıda üreticileri, MSG'ı E-621 koduyla yemeklere lezzet vermek için kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda, MSG'nin doyma hissini baskılayıp daha çok yemeye neden olduğu ve MSG içeren yiyecek tüketenlerin daha kısa sürede acıktığını bulunmuştur. Bu sebeple üreticiler ve satıcılar daha çok tüketim sağlanması amacıyla Çin tuzunu kullanıyor. Bir nevi içine eklenen yiyeceğe bağımlı hale getiriyor. Bu nedende obezitenin artışında rol alan etkenlerden biri olarak kabul edebiliriz.

Kısa ve uzun vadede etkileri



MSG, özellikle sinir sistemi için toksik bir maddedir. Alerjileri tetikleyebileceğini, gözlerde harabiyete yol açabileceğini, insülin direncini hızlandırır. Uzun süreli tüketimi ise alzheimer, parkinson, diyabet, hipertansiyon, börek hasarı, bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, yüz, boyun, ense ve kollarda yanma, epilepsi nöbetlerine sebep olabilmektedir.

Paketli gıdadan uzak durun



Hazır köfte harçları, et suyu tabletler, hazır çorbalar, cips, kraker, salam, sosis hatta bebek mamalarında bile Çin tuzu bulunuyor. Yönetmeliğe göre bal, tereyağ, şeker hariç tüm gıda maddelerinde limitler dahilinde kullanılabilmektedir. MSG'den korunmak için paketli hazır gıdalardan uzak durmalı, bu gıdaları alırken mutlaka etiket bilgileri okunmalıdır.