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Güzellik Reçeteleri
İHA

Ciltteki Ölü Derilerden Nasıl Kurtulunur? İşte Peeling Tarifi...

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Ciltteki Ölü Derilerden Nasıl Kurtulunur? İşte Peeling Tarifi...
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"Yaz aylarında tatil sonrası vücutta ölü deriler birikebiliyor. Bu ölü derilerin atılmaması halinde ise matlaşma ve lekelenmeler görülüyor. Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, ölü derilerden kurtulma yollarını anlattı bir de maske tarifi verdi."

Cildimiz her gün ölü derileri belli bir düzeyde atacak şekilde tasarlanmıştır ancak havuz, deniz, güneş ve kullanılan ürünlerle ölü cilt hücrelerini eziyoruz. Bu da doğal dökülme sürecimizi ve hücre devir hızımızı yavaşlatarak eski cilt hücrelerinin birikmesine yol açıyor.

Ölü deriden arınamadığınız zaman cildiniz doğru bir şekilde kendini yansıtamaz böylece matlaşmaya neden olur, sadece bu da değil sık sık ölü cilt hücrelerinin birikmesi tıkanmış gözenekler nedeniyle cildinizde leke oluşabileceği anlamına da gelir.

Cilt hücrelerini canlandırmak ve ölü hücreleri yok etmek için tatil dönüşü haftada 2-3 kez peeling yapılması gerekiyor. Herkes ölü deriden kurtulmanın önemli olduğunu söylüyor olabilir ancak vücudunuzdaki tüm bölgeler için dikkatli olmanız gerekiyor. Normal peeling veya meyve asiti peelingleri fark etmez cildimizin vücudumuz üzerindeki etkisini atması için ölü derilerden kurtulması gerekir.

Ciltteki Ölü Derilerden Nasıl Kurtulunur İşte Peeling Tarifi...

Ölü deriler için peeling tarifi

Malzemeler:

6 yemek kaşığı toz şeker,

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı vücut losyonu veya nemlendirici krem

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Karışımı dairesel hareketlerle cildinize uygulayın.

Ardından cildinizi durulayın.

Etkiyi arttırmak ve derinizin kolayca yerine gelmesi, nem kaybetmemesi için bolca su için.

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