Ciltteki Koyu Lekeler İçin Maske Tarifi

Ciltteki koyu lekeler için maske tarifi

Malzemeler:

1 tam limon

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Limonun suyunu sıkın ve cam bir kaseye alın.

Limon suyuna şeker ve balı ekleyin, malzemeler birbiri ile bütünleşene kadar iyice karıştırın.

Karışımı kararan bölgelere sürün ve 15 dakika bekleyin.

Maskeyi ılık su ile durulayın.

Bu maskeyi koyuluklar geçene kadar haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.