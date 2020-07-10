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GeriGüzellik Reçeteleri Ciltteki Koyu Lekeler İçin Maske Tarifi
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Ciltteki Koyu Lekeler İçin Maske Tarifi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Ciltteki Koyu Lekeler İçin Maske Tarifi

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Ciltteki Koyu Lekeler İçin Maske Tarifi
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"Güneşin, terlemenin, dar kıyafetler giymenin ve daha pek çok şeyin sebep olabildiği cilt koyuluklarına iyi gelen harika bir tarifimiz var!"

Ciltteki koyu lekeler için maske tarifi

Malzemeler:

1 tam limon

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Limonun suyunu sıkın ve cam bir kaseye alın.

Limon suyuna şeker ve balı ekleyin, malzemeler birbiri ile bütünleşene kadar iyice karıştırın.

Karışımı kararan bölgelere sürün ve 15 dakika bekleyin.

Maskeyi ılık su ile durulayın.

Bu maskeyi koyuluklar geçene kadar haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

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